Chimbote no deja de temblar: cuarto sismo en menos de 24 horas tras el de 6 grados en Áncash

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que este domingo 28 de diciembre, a las 19:25 horas, se registró un sismo de magnitud 3.8 con epicentro a 66 kilómetros al oeste de Chimbote, provincia de Santa, región Áncash.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 42 kilómetros y alcanzó una intensidad II-III en la escala de Mercalli en la ciudad de Chimbote. Este evento constituye la cuarta réplica en menos de 24 horas, lo que ha generado alarma entre los habitantes de la zona costera.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0834

Fecha y Hora Local: 28/12/2025 19:25:12

Magnitud: 3.8

Profundidad: 42km

Latitud: -9.03

Longitud: -79.18

Intensidad: II-III Chimbote

Referencia: 66 km al O de Chimbote, Santa - Áncash — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 29, 2025

El sismo de 6 grados que encendió las alertas

La preocupación se intensificó desde el fuerte sismo de magnitud 6.0 registrado recientemente en la misma región, que dejó daños en estructuras y obligó a las autoridades locales a evaluar la resistencia de viviendas y edificios públicos.

Ese movimiento telúrico fue percibido con gran intensidad en Chimbote y distritos cercanos, provocando cortes de energía y afectaciones menores en algunas vías. Desde entonces, la población permanece en estado de alerta ante la posibilidad de nuevas réplicas.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | El director del Hospital La Caleta, en Chimbote, Fernando Iturrizaga, informó que la infraestructura del nosocomio presentó diversas afectaciones tras el sismo de magnitud 6.0, entre ellas paredes agrietadas y el colapso parcial del techo, entre otros... pic.twitter.com/rboTQG6x7X — Exitosa Noticias (@exitosape) December 28, 2025

La sucesión de sismos —de magnitudes entre 3.8 y 5.1— en tan corto tiempo refuerza la percepción de riesgo y la necesidad de mantener protocolos de seguridad activos. Los especialistas del IGP han señalado que estos eventos forman parte del proceso de liberación de energía tras el movimiento principal, aunque no descartan la ocurrencia de nuevos temblores.

Recomendaciones de Defensa Civil

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a la población a mantener la calma y seguir las rutas de evacuación previamente establecidas. También recordó la importancia de tener lista una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna y radio portátil, así como evitar el uso de ascensores durante y después de un sismo.

La costa peruana es una zona altamente sísmica debido al proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana. Áncash, en particular, ha sido escenario de movimientos importantes en la historia, como el devastador terremoto de 1970.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Un nuevo movimiento telúrico se registró esta tarde del 28 de diciembre. Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), la magnitud registrada es de 5.1 en escala de Richter.



🌐... pic.twitter.com/HVbId8tjpi — Exitosa Noticias (@exitosape) December 28, 2025

El nuevo sismo de magnitud 3.8 confirma que Chimbote no deja de temblar. La reiteración de movimientos en menos de 24 horas, sumada al reciente temblor de 6 grados del último sábado, evidencia una situación preocupante para la región. La población debe mantenerse alerta y reforzar medidas de prevención mientras las autoridades continúan monitoreando la actividad sísmica.