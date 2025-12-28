Efectivos de la PNP fueron condenados por abuso de autoridad contra ciudadanos detenidos en comisaría de SJL

28/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Por haber cometido dos delitos en funciones, la Fiscalía de la Nación consiguió que tres efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) sean condenados. Los agentes fueron denunciados por abuso de autoridad por cuatro ciudadanos tras ser detenidos en una comisaría de San Juan de Lurigancho.

Deberán pagar reparación civil

La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismexo consiguió la sentencia en contra de los policías Jhon Alarcón, Christian Acosta y Elvis Salcedo. Se les imputó el delito abuso de autoridad, luego de detener de forma arbitraria a cuatro hombres en la Comisaría de Santa Elizabeth.

Se dictó un año de prisión suspendida contra los tres implicados, así como la inhabilitación de ejercer funciones públicas por el mismo periodo de tiempo. Además, deberán pagar una reparación civil establecida en 44 mil soles a Vladimir y Augusto Valencia, así como los hermanos Adrián y Augusto Gutiérrez, los agraviados.

🚨 #FiscalíaLogra | Fiscalía logró que se dicte una condena para los efectivos policiales Jhon Alarcón, Christian Acosta y Elvis Salcedo por la detención arbitraria y posterior agresión física a cuatro ciudadanos en la Comisaría Santa Elizabeth, en San Juan de Lurigancho.



Estos hechos ocurrieron el 16 de febrero del 2021, que fueron probados y sustentados por el fiscal adjunto provincial Rubén Anicama Medina. Los efectivos de la PNP no registraron la intervención ni la detención de los cuatro ciudadanos, manteniéndolos en esa condición hasta la madrugada del día siguiente.

Tras la sentencia, la Fiscalía resaltó que el subsistema especializado en Derechos Humanos y contra el Terrorismo reitera su compromiso con la investigación y acusación de hechos contra la dignidad humana. Añade que defiende la vulneración de derechos fundamentales e integridad física de las víctimas.

Otro policía sentenciado

Esta semana el Poder Judicial condenó a 35 años de prisión a un mal efectivo que disparó a quemarropa contra un cambista, dejándolo herido, y robarle 13 mil soles en el distrito de Santiago de Surco. Este hecho delictivo ocurrió el 11 de diciembre del 2023 en la cuadra 3 de la avenida Ayacucho.

Tras interceptarlo con un auto de color negro, bajo de forma rauda y ejecutó los disparos con el fin de que le entregue el chaleco en donde portaba el efectivo, logrando llevárselo consigo y abandonando la unidad cuadras más adelante. También se le impuso el pago de una reparación civil de 30 mil soles.

