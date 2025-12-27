¡Luto en la Televisión! Falleció Diego Quijano, fundador de ProTV y productor de 'Esto es guerra'

27/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Diego Quijano Landaeta, fundador de ProTV y productor de 'Esto es guerra', partió a la eternidad esta tarde, así lo dio a conocer América Televisión, casa televisiva en la que laboró por un prolongado tiempo.

Fallece gerente general de ProTV

América Multimedia emitió un comunicado mediante sus redes sociales este sábado, 27 de diciembre, en el que informó sobre la repetina muerte del también empresario.

De acuerdo a la misiva pública, Quijano Landaeta formó parte de la familia de la reconocida casa televisiva por más de dos décadas. Cabe mencionar que, no brindaron mayores detalles sobre las causas que originaron su fallecimiento.

En un principio, expresaron sentirse "muy conmovidos con la temprana partida" del productor televisivo. Posteriormente, extendieron su conmiseración para el entorno cercano del fallecido.

"Diego fue un socio, un amigo por más de 20 años para América, y su sensible fallecimiento nos llena de dolor. Queremos extender nuestras condolencias a toda la familia de ProTv, a sus hijos y familiares cercanos, y sobre todo a su inseparable compañera Mariana Ramírez del Villar. Nuestras oraciones son para ustedes en este difícil momento", se lee en el pronunciamiento.

Diego Quijano y su legado con ProTV

El productor del reality de competencia 'Esto es guerra' junto con Mariana Ramírez de Villar fundó en 2003 ProTV Producciones. Esta empresa fue la encargada de producir programas icónicos de América Televisión.

El primero de estos espacios televisivos fue el fenecido 'Habacilar', programa conducido por el irreverente Raúl Romero, que ganó gran popularidad en el público joven en aquel 2003. Un año después se adueñaron del horario del mediodía con el magazine 'Lima Limón' siendo la cara principal del programa, Laura Huarcayo junto a Carlos Vílchez y Joselito Carrera en la co-conducción.

En 2015, decidió afrontar nuevos retos y apostó por incursionar en la realización de una telenovela llamada 'Ven, Baila Quinceañera' en el que sus protagonistas fueron Mayra Goñi, Flavia Laos y Alessandra Fuller.

Cabe señalar que, dentro de todas estas producciones sin lugar a dudas la más destacada es 'Esto es guerra' que desde su aparición en 2012 se mantiene vigente hasta el presente año, por el que han pasado una serie de participantes que ganaron gran popularidad así como diversos conductores.

