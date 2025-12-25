Tragedia en Nochebuena: Volcadura de bus dejó al menos 8 fallecidos y más de 10 heridos

25/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un nuevo accidente vehicular ocurrió el 24 de diciembre, a vísperas de la Navidad. La volcadura de un autobús lleno de pasajeros se volcó, dejando como saldo preliminar al menos ocho fallecidos y más de 10 heridos. Las autoridades investigan las causas exactas del siniestro vial.

Accidente en carretera deja 8 muertos

El 24 de diciembre es una fecha especial para muchos por celebrarse Nochebuena, previo a la Navidad, donde las personas se reencuentran con sus seres queridos y comparten emotivos momentos con intercambios de regalos y la tradicional cena navideña. Sin embargo, un accidente en carretera deja en luto a al menos 8 familias.

De acuerdo a los primeros reportes, un autobús de pasajeros de la línea Conexión, procedente de la Ciudad de México y con destino a la región de Chicontepec, Veracruz, se desbarrancó y volcó, cayendo a un río en el municipio de Zontecomatlán, cuando circulaba por una zona de difícil acceso.

Tras la alerta del incidente, los cuerpos de rescate, Protección Civil y corporaciones de seguridad llegaron hasta la zona para atender a las víctimas y trasladarlas a los hospitales de Chicontepec y Huayacocotla para que fueran internados. Según detalló la Secretaria de Protección Civil Estatal, en su cuenta de X, serían al menos 19 personas lesionadas.

"Al momento, las fuerzas de tarea brindan atención a 19 personas lesionadas, quienes han sido trasladadas a los municipios de Chicontepec y Huayacocotla para su valoración y atención médica", indicaron las autoridades mexicanas.

Investigan causas del accidente en Veracruz

Las autoridades veracruzanas informaron que seguían con las labores de rescate y peritaje para determinar las causas del accidente. Asimismo, informaron que la cifra de muertos, que hasta el cierre de esta nota era 8, podría aumentar, ya que muchos heridos están reportados de gravedad.

"Continuamos con las labores de rescate y atención en el punto, junto con los equipos presentes", se pude leer en el informe de los hechos. Hasta el momento las diligencias e investigaciones del caso siguen en curso para determinar las responsabilidades del caso.

Reportes del medio 'La Jornada' sostienen que el conductor del autobús, protagonista del accidente, habría sido identificado como Carlos Daniel B. Se espera que en las próximas horas las autoridades estatales emitan un informe oficial para esclarecer lo ocurrido en el incidente que enluta a varias familias en plena temporada decembrina.

⚠️ El Gobierno del Estado coordina la atención a un accidente de autobús de la línea Conexión en una cañada de Zontecomatlán. Se atiende a 19 personas lesionadas; la Fiscalía confirma 8 fallecimientos. Continúan labores de rescate.



👉 https://t.co/9c40Bg8u1L — Secretaría de Protección Civil de Veracruz (@PCEstatalVer) December 25, 2025

Fatal accidente en Perú: Familia fallece en Casma

Por otro lado, en Perú, otro siniestro vial sorprendió a más de uno. A vísperas de la Navidad, en Casma, en el departamento de Ancash, un quíntuple choque vehicular provocó a muerte de una familia entera.

La unidad quedó atrapada entre dos camiones a la altura del kilómetro 344 de la Panamericana Norte, frente a la playa La Gramita. El reporte de la Policía Nacional del Perú (PNP) indica que el vehículo que iba de sur a norte le pertenece a un ciudadano que responde al nombre de Jorge Alonso Balarezo Villarreal. El caso sigue bajo investigación.

Es así que lo que debía ser un viaje para llegar a casa para celebrar Nochebuena, terminó en tragedia en México. La volcadura de un autobús en Veracruz dejó al menos 8 fallecidos y 19 heridos.