¿Duolingo llegó a su fin? App de idiomas lanza comunicado y desata alerta en redes sociales

La famosa aplicación Duolingo desató furor en las redes sociales. Inesperadamente, la app de idiomas lanzó un peculiar comunicado, en donde dejó entrever que su icónico personaje, el 'búho de Duolingo', no volvería a aparecer. Esto supuso una intriga entre los usuarios, quienes interpretaron este anuncio como el fin de la plataforma.

A través de su cuenta oficial en X (ante Twitter), Duolingo indicó que este era un "mensaje importante" para quienes utilizan el aplicativo . Con un fondo negro y la silueta en blanco de la mascota oficial, el pronunciamiento anunció que Duo, el carismático búho animado, había dejado de existir el martes 11 de febrero de 2025.

Con la última frase de su primer párrafo, esto solo podría interpretarse como una especie de broma por parte de la app. De hecho, en las siguientes líneas explicó que Duo tenía enemigos, y que cualquiera que se sienta identificado como un detractor, puede dejar un mensaje incluyendo su número de tarjeta de crédito, con el cual se registraría "automáticamente en Duolingo Max en su memoria".

an important message from Duolingo pic.twitter.com/jTTT680yVs

Si bien no se ha explicado el motivo por el cual Duolingo lanzó este comunicado, todo parece indicar que se sumó a la tendencia ocasionada por el pez abisal, cuya muerte generó todo tipo de reacciones en las plataformas digitales. De igual manera, el deceso de Duo también desató furor en las redes sociales, cuyos usuarios inundaron la publicación con una ola de mensajes.

"Gracias a Dios. Ahora no me siento culpable por no aprender español", "Duo pasó sus últimos días rogándome que aprendiera francés y lo ignoré. Nunca me recuperaré de esto", y "Descansa en paz, amigo. Te extrañaremos", fueron algunos de los comentarios".