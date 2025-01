"No tenemos enemigos": Delia Espinoza responde a congresistas que plantean denuncia constitucional en su contra

La titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, señaló que ella no mantiene enemistados con nadie ni considera haberse visto atacada luego de presentar una denuncia constitucional contra once congresistas de la República. Al respecto, indicó que es decisión de los parlamentarios interponer una denuncia en su contra.

Como se sabe, la fiscal de la Nación denunció constitucionalmente a once legisladores por "haberse interesado indebida y directamente en la aprobación de la Ley n.° 31473, que permite que los pensionistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú reciban pensión y remuneración simultáneamente del Estado".

De acuerdo a Espinoza, esto constituiría una falta constitucional por el presunto delito de negociación incompatible. La decisión congresal recibió amplia crítica ciudadana en su momento, ya que cinco de los once legisladores acusados se vieron beneficiados.

Ante los ataques a la fiscal, Espinoza señaló que los fiscales de todos los niveles están acostumbrados a recibir críticas de los investigados, por lo que toma la situación "con tranquilidad y serenidad", usando las herramientas que les brindan la Constitución Política del Perú y la ley.

"No considero que (los congresistas) nos ataquen, son las reacciones propias de cualquier investigado. Todos los fiscales estamos expuestos a reacciones de este tipo, y estamos decididos y preparados para tolerarlas", indicó a Canal N.

Espinoza también se pronunció respecto a la posibilidad de que los congresistas acusados repliquen denunciándola a ella. Según la fiscal, interponer una denuncia en su contra es decisión de los parlamentarios y ellos serán quienes determinarán eso. Sí mencionó, sin embargo, que se siente tranquila porque "actúa bajo el marco de la legalidad".

"Ellos tomarán sus decisiones y evaluarán si desean, si quieren proceder con una denuncia constitucional, pero nosotros no tenemos que reunirnos ni conversar nada. Nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo, que es estrictamente aplicando la ley. Acá no tenemos enfrentamientos ni enemigos. No estamos persiguiendo a nadie", finalizó.