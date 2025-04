Fallece a los 61 años la mujer que sin querer hizo historia en redes con "se hace la vístima"

La mujer chilena que alcanzó fama internacional tras hacerse viral por su frase "se hace la vístima", producto de un error de pronunciación que la convirtió en meme, murió a los 61 años. Su hija confirmó su deceso y pidió ayuda para cubrir los gastos médicos y funerarios.

Elizabeth Ogaz, recordada por millones en redes sociales por la frase "se hace la vístima", falleció a los 61 años en la ciudad de La Calera, Chile, a causa de complicaciones derivadas de una diabetes severa.

Su hija, María José Paz Ogaz, confirmó la noticia y explicó que su madre se encontraba internada desde el 29 de marzo tras la amputación de una pierna. La herida generó una infección que derivó en una septicemia, lo que finalmente terminó con su vida.

La fama de Elizabeth Ogaz surgió en 2019 cuando fue entrevistada por la televisión chilena para hablar sobre María Inés Facuse, exesposa del expresidente de la ANFP, Sergio Jadue, involucrado en el escándalo de corrupción "FIFA Gate".

Elizabeth Ogaz, que había trabajado para ambos, relató su mala experiencia y denunció malos tratos: "Me trataron como el suelo y muchas lágrimas lloré con ellos". Fue entonces cuando, en un lapsus de pronunciación, lanzó la ahora célebre frase: " Se hace la vístima ".

Esa respuesta se volvió viral casi de inmediato, transformándola en blanco de burlas, memes, y parodias en internet tanto en Chile como en otros países.

Lo que para muchos fue una anécdota graciosa, para Elizabeth Ogaz se transformó en una experiencia dolorosa. "Me siento mal porque casi que no puedo salir a la calle", confesó en entrevistas posteriores.

La viralización le trajo acoso, burlas constantes y una presión mediática que afectaron directamente su salud mental y física. "La gente nos miraba y se reía, nos molestaban y gritaban cosas, hasta nos pedían fotos", recordó. Su hija incluso tuvo que intervenir en varias ocasiones para frenar el hostigamiento.