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Banderas gemelas

¿Sabías que existe una bandera sudamericana idéntica a la de Perú, y que no se trata de una ciudad?

El pabellón de la región del Alto Paraguay comparte colores y estructura con nuestro símbolo patrio nacional, aunque sus símbolos y origen son distintos. Conoce los detalles.

Perú tiene una bandera gemela dentro de Sudamérica
Perú tiene una bandera gemela dentro de Sudamérica (Composición: Exitosa)

09/08/2026 / Exitosa Noticias / Tendencias / Actualizado al 09/08/2026

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Una bandera sudamericana llamó la atención por su parecido con la peruana. Aunque suele presentarse como una ciudad, el dato correcto es que corresponde al departamento de Alto Paraguay, una división administrativa del Paraguay.

Diseño parecido

Adaptada en 1973, la bandera de Alto Paraguay mantiene una composición visual muy cercana a la peruana; dos franjas verticales de color verde, una franja blanca al centro y un escudo superpuesto. 

Sin embargo, no es idéntica: el símbolo paraguayo posee elementos propios vinculados con la historia, el territorio y la naturaleza chaqueña. Por ello, la semejanza debe entenderse como una coicidencia gráfica, no como una copia comprobada.

Bandera y escuco de la provincia de Alto Paraguay
Bandera y escuco de la provincia de Alto Paraguay

Símbolos regionales

El escudo del departamento alude a referencias locales, entre ellas las palmas de Caranday y el Fuerte Olimpo, punto histórico de la zona. Estos componentes diferencian su identidad con la peruana, cuyo escudo nacional representa los reinos animal, vegetal y mineral mediante la vicuña, el árbol de la quina y la cornucopia.

Tradición peruana

La bandera de Perú está formada por tres franjas verticales, dos de color rojo y una de color blanco. El pabellón nacional sin escudo es utilizado por la propia población, mientras que la bandera de la República frente a, por ejemplo, congresos internacionales, incorpora el escudo de armas.

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Bandera peruana sin escudo en las calles de Lima

El turismo en Alto Paraguay se caracteriza por su naturaleza y biodiversidad, con paisajes del Pantanal y extensas áreas de fauna silvestre. Destacan actividades como el ecoturismo, la observación de aves, la pesca deportiva y las visitas a comunidades y sitios históricos.

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