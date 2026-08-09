SISMO de magnitud 4.7 remece el Perú este domingo 9 de agosto, según el reporte del IGP

09/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un sismo de magnitud 4.7 ha sido registrado en el Perú esta mañana del domingo 9 de agosto, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico.

Sismo de magnitud 4.7 hoy en el territorio nacional, ¿cuál fue el epicentro?

El Perú está ubicado en un lugar altamente sísmico debido a que se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico" esta locación, genera que, se registren de manera recurrente una serie de temblores en el país.

Dicha ocasión, el movimiento tuvo un impacto con una magnitud de 4.7 fue registrado durante la mañana de este domingo 7 de agosto, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La presencia del movimiento telúrico sucedió a la 10:40 a.m. y tuvo como epicentro una zona ubicada a 25 km al noroeste de Satipo, en Junín.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0542

Fecha y Hora Local: 09/08/2026,10:40:04

Magnitud: 4.7

Profundidad: 114 km

Latitud: -11.11

Longitud: -74.45

Intensidad: III Satipo

Referencia: 25 km al NE de Satipo, Satipo - Junínhttps://t.co/V6ZzNGkEQu — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 9, 2026

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del INDECI informó que el epicentro del movimiento telúrico ocurrido en Junín, de magnitud 4.7 fue en Satipo.

.@sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 4.7 con epicentro en Satipo, Satipo - Junín. pic.twitter.com/BUfpS1QvfA — COEN - INDECI (@COENPeru) August 9, 2026

¿Cómo actuar durante y después de un sismo?

Frente a la ocurrencia de sismos, José Cieza, conductor de "Construyendo en Exitosa", brindó algunas recomendaciones a tener en cuenta durante y después de un movimiento telúrico. Indicó que, si estás en un edificio o zona comercial, es aconsejable acercarse a las columnas del inmueble, ya que ahí se encuentran los muros de concretos y vigas que te pueden brindar mayor seguridad.

También destacó, que se debe mantener la calma durante la evacuación; asimismo, debe tenerse siempre a la mano una mochila de emergencia, capaz de ayudar a sobrevivir entre las primeras 24 a 72 horas después de un desastre natural. Según el INDECI, debe contener los siguientes insumos:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Del mismo modo, si tienes una mascota en casa, el Dr. Rodrigo Rondón, conductor del bloque "Patitas Felices", recomienda que se tenga una mochila aparte, la cual debe contener su comida especial, de preferencia en tamaño mediano, agua con un recipiente, plato para servirle y si es posible, una manta.

🔴🔵 #PatitasFelices🐶😺 | El veterinario Rodrigo Rondón indicó que aparte de la mochila de emergencia, se debe tener una para mascotas. Esta debe contar con su comida especial, de preferencia en tamaño mediano, agua con un recipiente, plato para servirle y si es posible, una... pic.twitter.com/GhfbLMiOY8 — Exitosa Noticias (@exitosape) June 27, 2026



Tal como es reiterativo, durante y después de la actividad sísmica es recomendable no realizar llamadas porque las líneas suelen saturarse, situación que podría demorar la ubicación de personas eventualmente afectadas.