Presidenta Keiko Fujimori otorga reconocimiento a siete suboficiales de la PNP por su labor destacada y vocación de servicio

09/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, otorgó un reconocimiento a siete suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) por su destacada labor y vocación de servicio en favor de la seguridad ciudadana.

La ceremonia se realizó en la sede del Escuadrón Verde de la PNP, ubicada en el Cercado de Lima, y contó con la participación de autoridades del Ejecutivo y de la institución policial.

Durante la actividad estuvieron presentes el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; el ministro del Interior, César Astudillo; y el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

Los efectivos reconocidos pertenecen a las regiones policiales de Lima Centro y Callao, y fueron distinguidos por intervenciones que permitieron la captura de personas presuntamente vinculadas a hechos delictivos.

Policías fueron reconocidos por capturas

Entre los agentes distinguidos por Lima Centro se encuentran el SS PNP Eduardo Cotrina Portal, el S3 PNP Anderson Santacruz Guerrero y el S3 PNP Piero Alexandrino Terrones.

Los tres pertenecen a la Comisaría San Andrés y participaron en una intervención que permitió capturar al presunto autor del homicidio de un cambista ocurrido en el Cercado de Lima.

🔴🔵 #EnDefensaDeLaVerdad 👨‍⚖️ | Tras reconocer la destacada labor de siete suboficiales de la PNP, la presidenta Keiko Fujimori ofreció unas palabras, prometiendo recuperar el orden y la paz en el país. Aseguró que cada acción contra la delincuencia será reconocida, así como el... pic.twitter.com/2nTy713TCx — Exitosa Noticias (@exitosape) August 9, 2026

De esta manera, la intervención policial permitió reunir elementos vinculados con la investigación del homicidio y avanzar en la identificación del presunto responsable.

Por la Región Policial Callao fueron reconocidos el S2 PNP Luis Copara Álvaro, el S2 PNP Fernando Pérez Cometivos, el S2 PNP Richard Sihue Montoya y el S3 PNP Jeferson Ávila Mendoza. Estos cuatro efectivos participaron en la captura de un sujeto implicado en un ataque armado y homicidio registrado en el distrito de La Perla.

Fujimori anuncia medidas contra delincuencia

El reconocimiento a los agentes ocurre en medio de los anuncios del Gobierno para fortalecer la lucha contra la delincuencia. Un día antes, la mandataria participó en una reunión con el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, junto al jefe del Gabinete y los titulares de las carteras de Interior, Defensa y Justicia y Derechos Humanos.

En dicho encuentro, Fujimori reafirmó que el pedido de facultades legislativas que será presentado ante el Congreso contempla la implementación de medidas urgentes en diferentes materias, entre ellas la seguridad ciudadana. La propuesta busca articular acciones entre las instituciones responsables de enfrentar la criminalidad.

"Quiero que los ciudadanos sepan que iremos con mucha fuerza para que los delincuentes terminen en prisión, para eso es fundamental articular entre todas las instituciones", remarcó la presidenta Keiko Fujimori durante sus declaraciones.

Con este reconocimiento, el Ejecutivo puso en relieve la labor de los efectivos que participaron en investigaciones y capturas relacionadas con homicidios ocurridos en Lima y Callao. En conclusión, la ceremonia no solo destacó el trabajo de los siete suboficiales, sino que también reforzó el mensaje del Gobierno de impulsar una mayor coordinación institucional frente a la inseguridad ciudadana y buscar que los responsables de hechos delictivos sean puestos a disposición de la justicia.