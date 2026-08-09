Papa León XIV podría visitar el penal de San Juan de Lurigancho durante su viaje al Perú

09/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La eventual visita del Papa León XIV al penal de San Juan de Lurigancho se perfila como uno de los momentos más simbólicos de su próximo viaje apostólico al Perú. La propuesta, adelantada por Juan José Dioses, vocero del Arzobispado de Lima, fue remitida a la Santa Sede, pero todavía no cuenta con aprobación.

El pontífice permanecerá en el país del 11 al 17 de novimebre y recorrerá Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, según la información oficial difundida por el Vaticano

Propuesta en evaluación

La actividad podría concretarse en el establecimiento penintenciario más grande del país y uno de los que afronta mayores niveles de aglomeramiento. De autorizarse, constituiría la primera visita de un Sumo Pontífice a una cárcel peruana.

La iniciativa también recoge el pedido de 25 internos de Lurigancho, quienes enviaron cartas al Vaticano en 2025 para solicitar la bendición del Santo Padre y expresar su deseo de rehabilitacipon.

Establecimiento Penitenciario Lurigancho cuenta con 10 mil reclusos

Agenda por definir

El programa completo será revisado por una segunda misión avanzada del Vaticano, que analizará condiciones logísticas, seguridad y comunicaciones. El itinerario final, con el detalle de cada actividad, sería presentado en octubre.

La agenda preliminar contempla, además, encuentros protocolares en Palacio de Gobierno, una visita a la Basílica Catedral de Lima, y un homenaje a las reliquias de Santo Toribio de Mogrovejo.

Se estima que la visita de León XIV a la capital dure dos días

Mensaje de esperanza

El Arzobispado impulsa también el "Encuentro de todas las sangres", espacio que buscaría reunir al Papa con migrantes, comunidades quechuhablantes, madres de ollas comunes, jóenes y transportistas afectados por extorsiones

La propuesta aún debe ser autorizada por la Santa Sede. En paralelo, el INPE, incluye la resocialización y la abstinencia religiosa entre sus ámbitos institucionales, relacionados con una eventual jornada de reflexión y cercanía para la población privada de libertad durante su visita.