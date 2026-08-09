Callao: Efectivos de la Comisaría de La Perla capturaron a menor de 17 años señalado por asesinato de alias 'Careca'

09/08/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La rápida intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) permitió la captura de un adolescente de 17 años que es señalado como el presunto autor del asesinato de Giancarlo Zegarra Cuadros, conocido con el alias de 'Careca', quien fue acribillado este sábado en el distrito chalaco de Bellavista. La detención se produjo poco después del ataque y estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría de La Perla.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio del Interior (Mininter), el menor, identificado con las iniciales D.A.O.S., fue intervenido cuando se desplazaba a bordo de una motocicleta por el cruce de la avenida José Gálvez con el jirón Bolognesi, en el distrito de La Perla.

Durante la intervención, los agentes encontraron en su poder un arma de fuego cuya serie había sido erradicada. Además, en la zona fueron hallados 16 casquillos de bala.

El adolescente resultó herido de bala en el brazo izquierdo durante la acción policial. Tras ser reducido, fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión para recibir atención médica. Luego de ser atendido, fue llevado nuevamente a la dependencia policial para continuar con las diligencias correspondientes.

Investigación apunta a una disputa entre bandas

Según las investigaciones, este homicidio se habría cometido por un presunto ajuste de cuentas debido a una dispuesta entre bandas criminales rivales del Callao.

El detenido, según los antecedentes consignados en la información oficial, ya había sido intervenido anteriormente por otros hechos. Entre ellos figura su presunta participación en el robo de oro ocurrido en la zona de la Costanera el pasado 22 de marzo. En ese caso, habría quedado en libertad un mes después.

La víctima también contaba con antecedentes. Giancarlo Zegarra Cuadros había fugado en junio de 2013 del penal de Lurigancho y, posteriormente, habría figurado como fallecido en el sistema del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), presuntamente con el objetivo de evadir a la justicia.

Tras ser recapturado, continuó cumpliendo su condena en el penal de Challapalca, en Tacna, hasta diciembre del año pasado, cuando recuperó su libertad.

Ministro destaca despliegue policial

Tras la captura, el ministro del Interior, César Astudillo, resaltó la rapidez con la que actuaron los agentes para ubicar al adolescente señalado por el crimen y aseguró que las fuerzas del orden mantienen un amplio despliegue para enfrentar la delincuencia.

"Eso es lo que venimos haciendo. Las fuerzas están desplegadas totalmente para tomar control y posición. Estamos trabajando con un despliegue muy grande de inteligencia, y eso nos va a permitir continuar con estas capturas", manifestó el titular del Mininter.

La intervención del adolescente se produjo pocas horas después del asesinato y permitió que la Policía incautara un arma presuntamente utilizada en el hecho, además de recoger evidencias balísticas en la zona.

Ahora, las investigaciones deberán determinar el grado de participación del menor y esclarecer si el crimen estuvo efectivamente motivado por una disputa entre organizaciones criminales.

La captura del adolescente de 17 años representa un avance inmediato en las investigaciones por el asesinato de alias 'Careca'. Mientras continúan las diligencias policiales y fiscales, las autoridades buscan establecer las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades de quienes estarían involucrados en este nuevo episodio de violencia registrado en el Callao.