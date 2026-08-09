FIFA arremete contra sus críticos y defiende gestión de Gianni Infantino tras polémicas

09/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La FIFA defendió a Gianni Infantino frente a las críticas surgidas tras el fracaso del proyecto FIFA Forward Enterprise y la presión sobre su continuidad. El organismo aseguró que protegerá sus estatutos, procedimientos democráticos y marco de gobernanza ante cualquier intento externo de modificar su presidencia.

FIFA fija posición sobre Infantino

La FIFA difundió un comunicado en el que rechazó cualquier proceso relacionado con la elección presidencial que no respete sus normas. La organización recordó que Infantino fue elegido democráticamente por las federaciones miembro y continúa ejerciendo el mandato que recibió de ellas actualmente.

La postura apareció después de las tensiones generadas por el FIFA Forward Enterprise, propuesta que contemplaba vender acciones vinculadas al Mundial a inversores privados. El proyecto abrió una disputa sobre la dirección de la organización y aumentó la presión contra Infantino desde sectores europeos críticos.

La FIFA vinculó su posición con declaraciones recientes de CONMEBOL y CAF, además de conversaciones con federaciones miembro y confederaciones de distintas regiones. El organismo reiteró que cualquier proceso relacionado con su presidencia deberá desarrollarse dentro de los mecanismos establecidos y respetar sus normas vigentes.

FIFA statement, attributable to FIFA spokesperson:



Echoing the recent statements of CONMEBOL and CAF, as well as discussions with FIFA Member Associations and Confederations from around the world, FIFA will not support, facilitate or tolerate any process concerning the election... — FIFA Media (@fifamedia) August 8, 2026

La organización también afirmó que detectó un esfuerzo coordinado para debilitar a la FIFA y a su presidente. Según el comunicado, algunas personas estarían recurriendo a acusaciones, insinuaciones o desinformación en lugar de utilizar los procesos democráticos establecidos para plantear cambios dentro de la institución.

"La especulación y la insinuación no deberían presentarse como hechos, y la repetición no hace que una alegación sea verdadera", informó.

El comunicado señaló además que informaciones recientes incluyen afirmaciones que la FIFA considera sin fundamento y acusaciones demostrablemente falsas. La entidad pidió distinguir entre hechos comprobados y especulaciones, y sostuvo que repetir una acusación no cambia su naturaleza ni la convierte automáticamente en verdadera claramente.

La defensa institucional del presidente

La FIFA indicó que acepta el escrutinio legítimo cuando se ajusta a los hechos, pero rechazó las informaciones que considera inexactas o engañosas. Ante ese tipo de publicaciones, afirmó que responderá directamente y con firmeza, mientras continúa desarrollando sus funciones junto con las federaciones miembro.

FIFA Forward Enterprise: What is it? 🤔



Key info you need to know: — FIFA (@FIFAcom) July 30, 2026

La organización remarcó que su responsabilidad corresponde a sus 211 federaciones miembro y al fútbol mundial. Por ello, aseguró que mantendrá su atención en fortalecer la institución, cumplir con sus asociaciones y continuar trabajando para convertir el fútbol en un deporte global durante la gestión.

El comunicado también establece que el desacuerdo con los cambios impulsados por Infantino no justifica intentos para debilitar su mandato democrático ni la institución que dirige. La FIFA presentó esta posición mientras continúan las críticas y las diferencias entre distintas estructuras del fútbol internacional actualmente.