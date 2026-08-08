Muere padre de Lionel Messi a los 68 años tras atravesar una larga enfermedad

08/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lionel Messi y toda su gente están de luto. Jorge Messi, padre del capitán de Argentina y ficha clave en cada paso de la carrera profesional y personal del '10', partió a los 68 años tras darle pelea a una dura enfermedad que tenía a la familia con el corazón en la boca desde hace un tiempo.

Muere padre de Messi a los 68 años

El deceso de Jorge Messi ocurrió la noche del viernes 7 de agosto, al promedio de las 22:00 horas, mientras permanecía internado en un centro médico en Rosario, Argentina. El padre y representante de la 'Pulga' tenía 68 años y venía atravesando una larga enfermedad, según informó Infobae.

Su estado de salud ya había despertado preocupación semanas atrás. En junio circularon diferentes versiones sobre su situación, lo que llevó a la propia familia Messi a emitir un comunicado para aclarar que Jorge se encontraba "bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta".

En aquella oportunidad, el entorno del futbolista también pidió respeto y privacidad frente a las especulaciones que estaban apareciendo alrededor de la salud del empresario.

Incluso Lionel había dejado entrever que su familia atravesaba días complicados durante el Mundial 2026. Tras mostrarse visiblemente emocionado en uno de los partidos, el delantero explicó que su reacción estaba relacionada con una situación ajena a lo deportivo.

"Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, al lado mío", manifestó en ese momento.

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