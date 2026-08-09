Voraz incendio forestal en Cañete: sectores de Coayllo fueron alcanzados por las llamas

09/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio forestal de grandes proporciones afecta la zona del manantial Topa, en el distrito de Coayllo, provincia de Cañete, región Lima.

Las llamas, que se originaron en dicho sector y se han expandido hasta el anexo de San Juan de Quisque, avanzan con rapidez y mantienen en alerta a los pobladores y autoridades locales.

Según reportes de los residentes, los cañaverales de la zona paisajística y reservista están siendo consumidos por el fuego, lo que agrava la emergencia ambiental en esta área del sur de Lima. El siniestro ha generado preocupación por el impacto ecológico que podría dejar en la provincia.

Bomberos enfrentan limitaciones

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú realizó las labores de combate contra el fuego, aunque enfrentaron dificultades para controlar el siniestro debido a la magnitud de las llamas y la falta de accesos adecuados hacia la zona afectada.

Las unidades que han acudido a la emergencia presentan problemas técnicos, lo que ha complicado las tareas de contención del fuego en el área devastada. Los efectivos trabajan contra reloj para evitar que el incendio se expanda hacia otras zonas.

Población exige más apoyo

Los habitantes de Coayllo han solicitado el envío urgente de más equipos de bomberos y el apoyo de las autoridades nacionales para evitar que el incendio continúe devastando la vegetación y el entorno natural del distrito.

La comunidad mantiene la expectativa de que se desplieguen recursos adicionales para frenar el avance del fuego y proteger las áreas residenciales cercanas al siniestro.

Zona reservista en riesgo

El fuego ha alcanzado áreas de valor ecológico, incluyendo cañaverales y una zona reservista en el sector de Topa, lo que ha generado preocupación entre los pobladores por el impacto ambiental y paisajístico que podría dejar este siniestro en la provincia de Cañete.