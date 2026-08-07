Trágico tiroteo en colegio deja al menos siete fallecidos y decenas de heridos: caso ya está en investigación

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un trágico tiroteo en las inmediaciones de un colegio ha dejado al menos siete fallecidos y decenas de heridos, de acuerdo a información de la Policía y autoridades competentes. Esta situación ha provocado gran consternación en la comunidad educativa.

Trágico tiroteo en colegio: así ocurrió el fatal suceso

El lamentable acontecimiento sucedió al norte de Bangkok, Tailandia, este viernes dejando el saldo de siete víctimas mortales y al menos 30 personas heridas. Según el servicio público de radiodifusión Thai PBS, los fallecidos son tres maestros, tres estudiantes y el atacante. Además, los efectivos policiales tailandeses afirman que el supuesto autor del crimen, un menor, mató antes a sus abuelos en su casa.

Respecto a las personas que resultaron lesionadas, el primer ministro Anutin Charnvirakul. Vale precisar que, el recuento de estas personas afectadas que sufrieron lesiones durante la huida y no únicamente quienes fueron alcanzados por los proyectiles.

De acuerdo a información preliminar, el presunto atacante sería un adolescente irrumpió en el centro educativo y abrió fuego contra docentes y alumnos. El estudiante cursaba el tercer año de secundaria y fue identificado porque vestía el uniforme morado de educación física de la escuela.

Por su parte, el premier Charnvirakul ha señalado que el estrés académico habría podido ser la razón que llevó al atacante a desatar esta tragedia. El centro educativo permaneció desalojado y bajo custodia de la Policía y del Ministerio de Educación.

El jefe del Ejecutivo también reveló que el estudiante que perpetró el tiroteo todavía llevaba "más de 30 cartuchos de munición" cuando se quitó la vida. "De no haber fallecido, podría haber herido a muchas más personas", advirtió Anutin, mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos.

Se investiga la muerte de los abuelitos del autor del fatal acontecimiento

La investigación sobre el tiroteo se ha ampliado después de que las autoridades encontraran muertos en su vivienda a los abuelos del presunto autor del ataque.

La Policía sospecha que los hechos pudieron comenzar en el domicilio familiar antes de trasladarse al centro educativo. Ocurrió en el municipio de Bang Bua Thong, antes de acudir al colegio.

Una tragedia se suscitó en las inmediaciones de una institución educativa al norte de Bangkok, en Tailandia, donde según autoridades, uno de sus alumnos irrumpió el centro educativo y desató un feroz tiroteo dejando el saldo de al menos siete personas y 30 heridos. Además, se conoció que el atacante dejó de existir tras atentar contra sí mismo.