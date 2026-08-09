Tía SE BURLABA de los videos de sus sobrina y ella la expuso por INFIDELIDAD: "Acá nos reímos todos"

09/08/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una disputa familiar terminó convirtiéndose en un fenómeno viral en Argentina luego de que una joven creadora de contenido decidiera responder a las burlas que, según contó, recibía de sus propios familiares. Mica Rodríguez, aseguró que descubrió que su familia se reunía para ver sus videos y reírse de ellos, especialmente su tía Norma.

Sobrina hace pública su infidelidad en redes

Lo que parecía ser una simple denuncia sobre las críticas familiares tomó un giro inesperado cuando la joven decidió revelar un supuesto secreto de su tía. En una publicación, contó que Norma, quien es farmacéutica y lleva varios años casada, mantenía una relación con un compañero de trabajo también casado y con hijos.

La creadora de contenido no se limitó a mencionar la presunta relación extramatrimonial, sino que decidió exponerla públicamente ante sus seguidores.

"Ella es farmacéutica y está casada hace muchos años y anda con uno del trabajo hace cinco años", contó Mica en el video. Luego añadió que el hombre también tenía una familia y señaló que se trataba de Carlos, a quien identificó como amigo de su tío.

El relato terminó con un comentario irónico dirigido directamente a su familiar, dando a entender que su esposo podía estar viendo la publicación y aún desconocía lo ocurrido. La revelación generó una ola de comentarios y rápidamente llevó la disputa privada al terreno público de las redes sociales.

La tía respondió tras quedar expuesta

La controversia no terminó con la publicación del video. Mica Rodríguez posteriormente difundió capturas de los mensajes de WhatsApp que habría intercambiado con su tía Norma después de que la información se hiciera pública.

En las conversaciones, la mujer le reclamó a su sobrina por haber revelado lo ocurrido y sostuvo que había perjudicado su matrimonio y la relación que mantenía con Carlos. Norma intentó minimizar la situación al señalar que el vínculo con el hombre había ocurrido algunas veces y aseguró que había cambiado.

"Esto quedaba en familia", habría reclamado la tía, cuestionando que Mica decidiera contar el episodio en redes sociales.

Sin embargo, la joven respondió que, desde su perspectiva, la propia Norma había provocado la ruptura familiar. Incluso aseguró que varias personas conocían lo ocurrido, pero que el esposo de su tía era el único que aparentemente no estaba al tanto de la situación.

La discusión continuó con reproches de ambos lados. Norma cuestionó a su sobrina por publicar "tonterías" en internet en lugar de conseguir un trabajo y señaló que les decía a sus primos que no siguieran ese camino. Mica respondió utilizando la misma situación para devolverle la crítica y le pidió que tampoco siguieran el ejemplo de las personas infieles.

Con los mensajes de WhatsApp también publicados, el conflicto dejó de ser privado y se convirtió en un caso viral que generó debate sobre los límites entre la venganza, la exposición y la vida personal en internet.