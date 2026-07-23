Dragon Ball Z: Así luce la nueva colección de zapatillas inspirada en Goku, Vegeta y Freezer

23/07/2026 / Exitosa Noticias / Tendencias

La gente que ama Dragon Ball Z tiene un motivo para celebrar. La franquicia japonesa vuelve a ponerse en boca de todos con unas zapatillas inspiradas en Goku, Vegeta y Freezer, una propuesta que combina pura nostalgia, moda urbana y detallitos del universo Akira Toriyama.

Zapatillas inspiradas en Dragon Ball Z

Converse vuelve a jugársela por la cultura pop con una colaboración picante que tiene como estelar a Dragon Ball Z, uno de los animes más icónicos de las últimas décadas.

La marca tomó como base sus clásicas Chuck Taylor All Star y Chuck 70 para transformarlas con elementos inspirados en algunos de los personajes más queridos por los fanáticos.

La colección está pensada tanto para seguidores del anime como para quienes disfrutan de las ediciones especiales de zapatillas. Los diseños incorporan referencias visuales de los personajes en detalles ubicados en la lengüeta, el talón, el parche lateral y la suela, sin perder la esencia tradicional del calzado.

Uno de los modelos principales es la Chuck Taylor All Star Goku, que destaca por sus colores inspirados en el traje naranja del protagonista, acompañado de tonos azules relacionados con sus accesorios de combate. Además, incluye detalles gráficos relacionados con Dragon Ball Z que complementan la silueta clásica de la marca.

Pero Goku no está solo. La colección también presenta modelos inspirados en Vegeta, Gohan, Freezer, Cell y Majin Buu, donde cada zapatilla toma elementos característicos de estos personajes, desde sus colores representativos hasta pequeños detalles que recuerdan sus historias dentro del anime.

Personaliza tus propias zapatillas

Entre todos los diseños, la pieza que más llama la atención es la Chuck 70 Shenron, inspirada en el legendario dragón de las esferas del dragón. Este modelo apuesta por un estilo más premium con acabados dorados y detalles verdes que buscan representar la apariencia del poderoso personaje.

Más allá del lanzamiento de zapatillas, Converse metió más fichas a Converse By You, un espacio para que la gente personalice sus Chuck Taylor con detalles del universo Dragon Ball Z.

Entre las opciones aparecen símbolos de las esferas del dragón, gráficos exclusivos e incluso un accesorio inspirado en el Scouter, el famoso visor utilizado por los guerreros saiyajin para medir el poder de combate.

La propuesta no se queda únicamente en el calzado. La colección también incluye camisetas y poleras con capucha que recuperan ilustraciones clásicas del anime y diseños creados especialmente para esta colaboración.

La colección Converse x Dragon Ball Z estará disponible desde el 23 de julio en la tienda oficial de Converse y en distribuidores seleccionados.

El costo varía según el par porque las Chuck Taylor All Star arrancan en 80 dólares, mientras que las ediciones especiales llegan hasta los 100 dólares. El servicio de personalizarlas en Converse By You sale desde 105 dólares.

Así es como Dragon Ball Z vuelve a conquistar a sus seguidores con una nueva colección de zapatillas inspirada en Goku, Vegeta y Freezer, combinando el estilo clásico de Converse con detalles del anime.