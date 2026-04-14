Miss Universo, Fátima Bosch, llega al Perú HOY: ¿Dónde se hospedará y cuál es el motivo de su visita?

14/04/2026 / Exitosa Noticias / #todoscontraelcrimen

La actual Miss Universo 2025, la mexicana Fátima Bosch, arribará al Perú hoy 14 de abril como parte de su gira internacional Global Tour 2026. La visita se extenderá por varios días e incluirá actividades en Lima e Ica, en coordinación con la organización Miss Perú y autoridades locales.

Agenda oficial

Bosch participará en encuentros institucionales en Lima y será una de las figuras centrales de la ceremonia de coronación de la nueva Miss Perú 2026, que se realizará el miércoles 15 de abril en el Teatro Municipal del Callao. Allí, Karla Bacigalupo, actual representante, entregará la corona a su sucesora en un evento transmitido en vivo por la cuenta oficial de Miss Perú en YouTube.

En Ica, la Miss Universo cumplirá una agenda cultural los días 17 y 18 de abril, que incluirá un pasacalle, un evento en la laguna de Huacachina y la recreación de la leyenda de la sirena local. También participará en una feria de artesanía y gastronomía, además de experiencias típicas como la pisa de la uva y presentaciones de bailes tradicionales.

¿Dónde se hospedará Fátima Bosch?

Según la cuenta oficial de Miss Perú, Fátima Bosch se hospedará en el Hotel Real Intercontinental Lima, designado como el hotel oficial de su visita. La organización resaltó que se trata de un espacio de brindará la máxima calidad para la comodidad de la reina de belleza internacional.

"Estamos felices de anunciar al Real Intercontinental Lima como el hotel oficial de la visita de Fátima Bosch en la ciudad de Lima. El Hotel Real Intercontinental es calidad, prestigio y el mejor servicio para recibir a nuestra soberana universal", señaló la organización.

La visita de Bosch forma parte de una estrategia conjunta para promover la cultura y el turismo peruano a nivel internacional. La organización Miss Perú destacó que la presencia de la soberana universal permitirá proyectar la riqueza cultural del país en escenarios globales, reforzando la imagen del Perú como destino turístico y cultural.

La llegada de Fátima Bosch al Perú marca un hito en la agenda cultural y de entretenimiento del país. Su participación en la coronación de Miss Perú 2026 y en actividades en Ica refuerza el vínculo entre los certámenes de belleza y la promoción cultural. Con una agenda que combina glamour, tradición y turismo, la visita de la actual Miss Universo promete captar la atención de miles de seguidores dentro y fuera del país.