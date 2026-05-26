Motos y trimotos eléctricas no son movilidad personal: Deben tener placa, SOAT y licencia, exhorta la AAP

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La creciente presencia de motos y trimotos eléctricas en las diversas calles tanto de la capital y otras ciudades a nivel nacional, ha generado confusión entre usuarios y comerciantes.

Muchos las presentan como vehículos de movilidad personal (VMP), pero la normativa vigente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la advertencia de la Asociación Automotriz del Perú (AAP) aclaran que se trata de vehículos automotores que deben cumplir con requisitos específicos de seguridad y registro.

¿Qué es un vehículo de movilidad personal?

De acuerdo con el MTC, un VMP es aquel que se desplaza con motor eléctrico a más de 12 km/h pero no supera los 25 km/h, diseñado para transportar solo a una persona. Estos vehículos —como scooters, monopatines, monociclos o patinetas eléctricas— no requieren placa, SOAT ni licencia de conducir.

Además, solo pueden circular por ciclovías o, en su defecto, por calles donde la velocidad máxima de los automotores no exceda los 40 km/h, siempre por el carril derecho de la vía.

Vehículos eléctricos que superan limitaciones de los VMP deben contar con placa y SOAT.

Diferencias con motos y trimotos eléctricas

La AAP precisó que las motos eléctricas corresponden a la categoría L1 (velocidad máxima hasta 50 km/h) y las trimotos eléctricas a la categoría L2. En ambos casos, al ser vehículos automotores, deben contar con tarjeta de identificación vehicular, placa de rodaje, SOAT y licencia de conducir.

"La tecnología no elimina las obligaciones de seguridad. Que un vehículo sea eléctrico no significa que deje de ser automotor", enfatizó Ellioth Tarazona, gerente de Asuntos Técnicos de la AAP.

Restricciones de circulación

La normativa también prohíbe expresamente que los VMP circulen por veredas, salvo que el conductor descienda y los traslade a pie. Esta medida busca proteger a peatones, especialmente niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Del mismo modo, no pueden circular en vías exclusivas del sistema de transporte público, imprudencias que cada día son más recurrentes de presenciar, lo que ha llevado a las autoridades a realizar operativos de concientización para detener esta práctica. La AAP advirtió que normalizar la circulación de estos vehículos en vías no permitidas aumenta el riesgo de accidentes y afecta la seguridad vial.

Hasta 70 personas fueron intervenidas por circular en vía del Metropolitano con VMP durante operativo a finales de marzo.

La aclaración del MTC y la AAP busca ordenar un segmento en rápido crecimiento y evitar que la innovación en movilidad se desarrolle al margen de la seguridad vial. La confusión entre motos eléctricas y vehículos de movilidad personal ha llevado a que muchos circulen sin cumplir con las obligaciones legales, exponiendo a usuarios y peatones a riesgos innecesarios.

Con esta precisión normativa, se refuerza la necesidad de que quienes conduzcan motos y trimotos eléctricas lo hagan con placa, SOAT y licencia, garantizando una movilidad más segura y responsable.