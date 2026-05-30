PSG campeón de la Champions: Más de 300 detenidos en Francia durante celebraciones tras victoria ante Arsenal

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

PSG continúa haciendo historia en el fútbol mundial luego de coronarse bicampeón de la Champions League en una vibrante final ante Arsenal de Inglaterra. Los parisinos no tuvieron un buen partido e incluso fueron sorprendidos por los ingleses que se adelantaron gracias al tanto convertido por Kai Havertz en el arranque del encuentro.

Sin embargo, en la segunda parte los dirigidos por Luis Enrique lograron reponerse a través de un disparo penal que Ousmane Dembélé no dudo en convertir. Finalmente, la tanda de los penales definió la victoria de los franceses que levantaron por la segunda orejona de su historia.

Más de 300 detenidos en París tras triunfo del PSG

Como era de esperarse, las celebraciones se descontrolaron en todo París tras el disparo de Gabriel Magalhães que le daba el título de campeón de la Champions League al PSG en Budapest. No obstante, estos festejos terminaron en desmanes generando daños a la propiedad pública y la intervención inmediata de la policía parisina.

De acuerdo a un reporte del Ministerio del Interior cerca de la medianoche de la capital francesa, cerca de 300 aficionados fueron detenidos debido a los disturbios ocasionados por esta victoria. Incluso, las fuerzas del orden debieron evitar el intento de invasión del estadio parisino 'El Parque de los Príncipes'

Desde antes del inicio de la final entre PSG y Arsenal, más de 20 mil hinchas se concentraron en los principales puntos de París como los Campos Elisios y del recinto deportivo del club. Sin embargo, las movilizaciones se dieron tras la conversión de los tantos con desmanes y explosión de pirotecnia en el distrito VIII lo que dejó un policía herido.

Estos disturbios obligaron al Ministerio del Interior a desplegar más de 8000 efectivos policiales y 200 integrantes de los bomberos para atender las emergencias. Además, de los más de 300 capturados, cerca de 100 se encuentran en comisarías para ser procesados.

¡POBRE PARÍS! ¡Y SE VIENE EL MUNDIAL!

💥🇫🇷 Hinchas del PSG arrasan Champs-Élysées: destrozan parada de autobús en plena celebración en la final de Champions.



Treparon sobre la estructura de una parada de autobús, rompieron sus vidrios a patadas y puñetazos, saltaron encima del... pic.twitter.com/xEMUr19im1 — 📢Rebelión en la Granja🚨 (@elorwelliano) May 30, 2026

Antecedentes y prevenciones

Es importante precisar que este tipo de sucesos ya ocurrió en la pasada obtención de la Copa de Campeones del elenco dirigido por Luis Enrique en el 2025 donde incluso hubo dos fallecidos. Ante ello, las tiendas de los principales puntos de la ciudad de la luz reforzaron su seguridad y otras optaron por no atender antes, durante y después del partido jugado en Budapest.

En resumen, más de 300 detenidos se reportaron en París durante las celebraciones de la segunda Champions League obtenida por PSG.