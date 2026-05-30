Metropolitano renovará su flota: Presidente de la ATU afirma que aún no cuenta con fecha confirmada

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, David Hernández, presidente de ATU, aseguró que la renovación de flota del Metropolitano aún no cuenta con fecha confirmada, pero confirmó que la llegada de nuevos buses se hará de todas formas.

Renovación de flota sin fecha confirmada

Próximamente se está por suscribir una adenda estructural para el inicio de la renovación de buses del Metropolitano, tras 15 años de espera. Al respecto, David Hernández, presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), profundizó en dicho tema.

Manifestó que un contrato de Asociación Público Privada como el que tiene el Metropolitano con tantos años de diferencia sostuvo que sí puede tener solución según la ley que señala que se tiene que ir a una adenda estructural, posteriormente a una evaluación conjunta y se podrá acceder al proceso de solución.

En ese sentido, Hernández manifestó que tras su incorporación a la ATU se convocó a la evaluación de de adenda conjunta con la finalidad de definir el día de operación del Metropolitano y sobre todo la renovación de sus unidades móviles para los usuarios.

Además, señaló que uno de los concesionarios fue quien planteó el camino para la reconstrucción de la mencionada adenda que aseguró "hoy día ya la cerramos". "Con nuevas miradas, con decisiones que se han tenido que tomar de manera conjunta, ya llegamos a este punto", añadió.

Acerca de ello, indicó que dicho punto finalizó el pasado 20 de mayo, pero sostuvo que los concesionarios han manifestado que se evaluaron dos temas, el primero de ellos relacionado a las alimentadoras y de evaluación económica financiera.

"Tenemos una consultaría internacional que está mirando todo esto, nos va a dar ese resultado fino el día 9 de junio (...) el día 15 ya mandamos la adenda al MEF. Treinta días de evaluación, lo ven las direcciones que competen al MEF y si todo está bien vamos a ir a un modelo de la fima de la adenda, se define el tema de inicio y la renovacióm de los buses", sostuvo.

Accidentes fueron por falla humana

En los últimos meses los buses del Metropolitano han sido protagonistas de graves accidentes de tránsito poniendo en duda su seguridad para sus los usuarios. Según David Hernández las investigaciones han determinado que estos siniestros fueron producidos por un error humano y no por una falla mecánica.

"De los dos que ya han culminado la investigación, lamentablemente ha sido falla humana. El primero en enero, en el puente México el mismo conductor informó cuando lo rescataban que había sentido un mareo y de verdad ese punto es una recta y se salió de la línea guía", refirió.

Como vemos, David Hernández, presidente ejecutivo de la ATU afirmó que la renovación de la flota del Metropolitano aún no cuenta con una fecha confirmada, sin embargo, confirmó que la llegada de buses se realizará de todas formas.