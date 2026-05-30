Decreto de Urgencia del subsidio de transportistas aún no se publica: ATU responde

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el contexto de las recientes noticias de la ATU, el presidente de la institución ha comentado aspectos relacionados con el subsidio de transportistas que aún no recibe una publicación oficial. Ante esta situación, el especialista ha brindado declaraciones sobre el panorama que se maneja internamente.

Declaraciones del representante de la ATU

En diálogo con Exitosa, David Hernández, presidente ejecutivo de la ATU, se pronunció acerca del Decreto de Urgencia del subsidio para transportistas del servicio público y la razón por la cual aún no es publicado. Sostuvo que para ello se deberá "tener las condiciones que la formalidad refiere" y que el GPS es una de ellas. "Ya tenemos los recursos para el subsidio", subrayó.

Como parte de este proyecto, el representante de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao hace énfasis en que ellos están viendo el tema del cumplimiento del GPS. En ese sentido, la institución refiere que las normas tienen que ir cumpliéndose para que la eficiencia se traslade a la ciudad con la finalidad de tener el sistema integrado que es justamente lo que espera y necesita la población.

Algunas de las acciones que vienen ideando es el cumplimiento de las rutas, otorgar títulos habilitantes y renovar las flotas de transporte teniendo como aliados créditos nacionales e internacionales, en especial el aporte extranjero porque los operadores estuvieron alejados de la banca por las condiciones que no se respaldaban.

¿Cuáles son las condiciones que la formalidad refiere?

El representante expresó su preocupación ante los operadores y dio una respuesta diciendo que están trabajando para que se ejecute el Decreto de Urgencia porque ya cuentan con los recursos para el subsidio e incluso el de Lima y Callao estuvo antes que el nacional.

Siguiendo esa línea, el cumplimiento del GPS debió estar habilitado desde hace un año, incluso, mostró la preocupación por los operadores para que este subsidio pueda llegar a todos los que lo necesitan.

"Lo que quisiera decirles a nuestros operadores es que si no se está publicando este Decreto de Urgencia no es porque no haya una consideración de que se entregue el mismo sino porque estamos buscando también modalidades en el cual pueda cubrir con mejores condiciones a los operadores y procurando que sea a la mayor cantidad sino es que su totalidad, pero buscamos pasos que no vayan en contra del cumplimiento de la norma".

Finalmente, comentó que el ministro de transportes respalda que haya condiciones positivas hacía los operadores y se pueda ejecutar el Decreto de Urgencia impulsado por la ATU que brinda el subsidio para transportistas próximamente.