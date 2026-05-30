Brasil: Carlo Ancelotti despeja rumores y confirma presencia de Neymar en el Mundial pese a lesión

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Neymar se ha convertido en noticia principal en todo el planeta fútbol a poco más de dos semanas para el inicio del Mundial. Luego de su esperada convocatoria, las alarmas se encendieron en todo Brasil luego de confirmarse que arrastra una lesión que lo obligará a alejarse de las canchas entre dos a tres semanas por lo que se perdería el debut en la Copa del Mundo.

Carlo Ancelotti confirma presencia de Neymar en el Mundial

Este hecho ha generado una serie de especulaciones en la prensa deportiva brasileña donde incluso se señaló que el crack de Santos debía demostrar que se encuentra bien físicamente o sino sería separado de la lista del estratega italiano.

Finalmente, el propio Carlo Ancelotti se encargó de despejar estos rumores en una conferencia de prensa realizada en la concentración del pentacampeón en Granja Comary. Ahí, el experimentado entrenador dejó en claro que la presencia de Neymar en el Mundial está más que confirmada ya que confían en que pueda recuperarse de su lesión dentro de los tiempos estimados.

"Para ser claro, Neymar va a estar con nosotros. Pensamos que se puede recuperar para el primer partido y si no para el segundo", indicó.

Carlo Ancelotti em coletiva confirma que Neymar não será cortado e vai disputar a Copa do Mundo.



"Esperamos o Neymar no primeiro jogo da Copa contra o Marrocos se não conseguir esperamos para o segundo jogo. Não vamos trocar ninguém, os jogadores escolhidos são esses 26, esses... pic.twitter.com/JiBa2nK2Uf — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 30, 2026

Seguidamente, el exentrenador del Real Madrid aseguró que Neymar viene trabajando de la mejor manera mientras atraviesa su proceso de recuperación y que solo tuvo mala de suerte de recaer en esta molestia muscular.

"El jugador fue convocado porque tenía que ser convocado. Pensamos que Neymar se va a recuperar lo más pronto posible. Está trabajando bien, está animado. Tuvo mala suerte con ese pequeño problema, pero Neymar está trabajando muy bien a nivel individual para recuperarse pronto", añadió.

Entendió su papel de líder

Por otro lado, el crack de Santos es llamado a ser el líder de esta selección brasileña al ser uno de los más experimentados. Esto fue ratificado por el propio Ancelotti quien señaló que durante estos primeros días de trabajo ha demostrado tener las ganas suficientes para comandar a sus compañeros rumbo al ansiado hexacampeonato.

"Neymar entendió muy bien el papel que tiene que tener en esta Copa del Mundo. Todos los días lo está haciendo muy bien", finalizó.

De esta manera, Carlo Ancelotti despejó todo tipo de rumores y confirmó que Neymar estará con Brasil en el Mundial 2026 que está cerca de empezar. El estratega italiano aseguró que el jugador se viene entrenando de la mejor manera mientras se recupera de su dolencia.