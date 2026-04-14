Subastan terrenos en 10 distritos de Lima desde S/49 mil: Conoce AQUÍ cómo participar

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Parques de Lima (Serpar) anunció que subastará 131 terrenos en 10 distritos de Lima Metropolitana. Conoce cómo participar de esta convocatoria que te permitirá adquirir lotes valorizados desde los S/49 mil.

Subasta de terrenos en Lima: ¿Cuándo es la convocatoria?

¿Buscas una propiedad para poder construir tu casa o tenerlo como inversión? Ten en cuenta el reciente anuncio de Serpar: nuevas oportunidades de vivienda y negocio a la ciudadanía mediante la subasta de 131 lotes urbanos ubicados en 10 distritos de la capital.

De acuerdo a Serpar esta es la primera convocatoria que se destaca por su amplia distribución estratégica y que se ejecutará el 29 de abril en el Circuito Mágico del Agua, en una jornada que contará con la presencia de un notario para dar garantía al proceso.

Asimismo, se precisó que la subasta pondrá a disposición la venta de terrenos de menor extensión hasta predios de gran tamaño, lo que permitirá ofrecer una amplia variedad de opciones para la ciudadanía interesada en conseguir una propiedad: oscilan entre los 90.00 m² y los 1,383.20 m².

¿Cómo participar de la subasta de lotes de Serpar?

Serpar detalló que los precios del remate de los terrenos distribuidos en Lima, tiene como base precios que se sitúan desde los S/ 49,850 hasta los S/ 4,170,300. También indicó que los lotes cuentan con acceso a servicios básicos completos; además, la seguridad de la inversión está respaldada por un saneamiento físico-legal absoluto, ya que cada lote cuenta con su respectiva partida registral.

Para participar de la oferta solo debes tener en cuenta lo siguiente:

Comprar las bases de la subasta, cuyo costo es de S/50, disponibles hasta el 28 de abril, a las 4:00 pm. Estarán habilitadas en dos puntos: uno de ellos en el Parque de la Muralla (lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.) y el otro en el Circuito Mágico del Agua (de lunes a domingo de 3:00 p.m. a 9:00 p.m).

de la subasta, cuyo costo es de disponibles hasta el 28 de abril, a las 4:00 pm. Estarán habilitadas en dos puntos: uno de ellos en el (lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.) y el otro en el (de lunes a domingo de 3:00 p.m. a 9:00 p.m). Serpar habilitó canales digitales en su página web para mayor información sobre las condiciones, requisitos y detalles técnicos de cada lote, así como los siguientes números 991 040 525, 945 502 821, 962 792 403.

y detalles técnicos de cada lote, así como los siguientes números 991 040 525, 945 502 821, 962 792 403. Para formalizar su participación, los postores deben efectuar un depósito de garantía equivalente al 5 % del precio base del lote elegido. Dicho abono podrá ser con transferencia bancaria o cheque de gerencia no negociable.

deben efectuar un equivalente al del lote elegido. Dicho abono podrá ser con de gerencia no negociable. Adjuntar la carta de presentación y las declaraciones juradas debidamente completadas, documentos que podrán ser remitidos tanto de forma presencial como virtual, según lo estipulado en el cronograma.

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Subasta de terrenos el 29 de abril: ¿Dónde están ubicados los lotes?

Serpar indicó que los terrenos provienen de los aportes de ley por habilitación urbana, por lo cual, no son áreas destinadas a parques ni zonas verdes, ya que cuentan con parámetros urbanísticos para el desarrollo de viviendas o comercios. La mayor parte de los lotes ofertados se encuentran en Lima Norte.

En Carabayllo hay 70 terrenos.

San Martín de Porres con 9 lotes.

Puente Piedra con 3 lotes.

Los Olivos con 3 terrenos.

A ello se suman predios en Pachacámac (20), Lurigancho-Chosica (18), Miraflores (3), Santiago de Surco (2), La Molina (2) y Ate (1).

Así que si están buscando dar el siguiente paso hacia una propiedad propia o un proyecto de negocio, ten en cuenta que Serpar subastará 131 terrenos ubicados en 10 distritos de Lima con precios base desde S/49 mil. El evento se realizará el 29 de abril.