Zé Ricardo, técnico de Sporting Cristal, se pronunció sobre el posible fichaje de Hernán Barcos: "Un gran jugador"

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal arribó al Perú tras ser derrotado 2 a 0 ante Cerro Porteño, en Paraguay, por la jornada 6 de la Copa Libertadores. El entrenador del cuadro rimense conversó con los medios de comunicación para analizar el rendimiento del equipo y no dejó pasar la oportunidad para referirse acerca del posible fichaje de Hernán Barcos.

Zé Ricardo rompe su silencio y se refiere al 'Pirata' Barcos

Sporting Cristal se ubica en la casilla 11 a una fecha de que culmine el Torneo Apertura 2026 dejando atrás sus objetivos de estar en los primeros puestos y ostentar ganar el título. Por tal motivo, ya evalúa sumar nuevos futbolistas al equipo por lo que el nombre del 'Pirata' Barcas se avizora como una opción en el frente de ataque.

Acerca de ello, el técnico Zé Ricardo habló con la prensa, luego de que la escuadra 'celeste' culmine su etapa en Libertadores y clasifique a los Play - Offs de la Copa Sudamericana 2026. Ahí fue consultado sobre la posible llegada del experimentado delantero argentino.

Cabe señalar que, si bien es cierto en los últimos días muchos informaciones aseguran que el exariete de Alianza Lima ya tiene todo listo para sumarse a tienda rimense y que al término del Apertura se haría oficial su contratación, el estratega brasileño no confirmó ello, pero sí adelantó que la última fecha se realizarán evaluaciones.

"Ya probó a todos que es un gran jugador. Tiene una carrera brillante. No hay conversaciones conmigo por ese nombre, pero siempre que hablamos de jugadores grandes tenemos que tener mucho cuidado y evaluar bien. Después del juego ante Cienciano vamos a analizar todas las posibilidades", manifestó el entrenador.

La clasificación a los Play - Ofss de la Copa Sudamericana

De otro lado, sobre la clasificación a los Play - Ofss de la Copa Sudamericana, Zé Ricardo señaló que esta se logró en un grupo difícil de la Libertadores, en la que se creó "una ilusión" tras dos primeras victorias en Lima.

Además, el DT brasileño sobre su rival Red Bull Bragantino aseguró conocerlo "muy bien" y destacó que es un equipo "muy intenso" y " con jóvenes talentosos". Al respecto, sostuvo que será un juego dífícil, pero que habrá tiempo para que se preparen.

Es así que, si bien aún no se puede confirmar la llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal. Ahora, también existe el contexto en el que exista un acuerdo de por medio entre el protagonista y la directiva 'celeste', a la espera de que termine esta primera etapa del campeonato peruano.