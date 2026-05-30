Grupo 5 impactó con presentación en concierto de Silvestre Dangond

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El concierto llevado a cabo el pasado 29 de mayo en Costa 21, el cantante colombiano Silvestre Dangond recibió una visita durante el desarrollo de su show y fue el Grupo 5 el encargado de sorprender al público con su aparición. Este momento marcó emoción entre los asistentes al ver a los representantes peruanos interpretando una canción junto al artista.

Aparición de Christian Yaipén en el concierto

Por medio de sus redes sociales oficiales, el cantante Christian Yaipén publicó un video en el que se ve su participación en el concierto de Silvestre Dangond en el que ambos interpretan juntos la canción "Cómo lo hizo". Un momento cargado de emoción para todos los asistentes.

En la publicación, el mensaje de la banda peruana muestra agradecimiento hacía el cantante colombiano por permitir que sea posible esta unión de voces frente a una audiencia masiva el día de ayer.

"¡PERÚ & COLOMBIA! 🇵🇪🇨🇴. Ha sido una experiencia inolvidable ser artista invitado en el concierto del maestro @silvestredangond y poder interpretar un éxito de su discografía junto a él ¡Gracias infinitas!", compartió la banda peruana en redes sociales.

El escenario de Costa 21, ubicado en el distrito de San Miguel, Silvestre expresó su aprecio por el talento del Perú dando una palabras de presentación de lo que se convertiría en un momento inolvidable para todos los asistentes que no dudaron en retratar este encuentro que fue posible gracias al reconocimiento a nivel internacional que tiene el grupo peruano.

"Un amigo que siempre me acompaña en mis presentaciones y con quien comparto cultura, música y comida, además, su esposa es de Cesar, Colombia... siempre le decíamos que debíamos hacer algo juntos, y finalmente el momento es ahora, con mi querido hermano Christian del Grupo 5", afirmó intérprete colombiano.

Asimismo, esta unión entre Silvestre Dangond y Grupo 5 promete traer ritmos innovadores en el futuro puesto que ninguno de los dos lados ha descartado una colaboración que marcaría la fusión de sonidos representativos entre ambos países latinos. Incluso, dada la aceptación el público y la complementación musical, esta presentación podría significar una pista de un próximo proyecto.

En conclusión, el Grupo 5 sigue abriendo importantes alianzas con músicos y cantantes a nivel internacional, como es el caso que se vió en el concierto de Silvestre Dangond, lo que permite que se siga difundiendo uno de los sonidos más importantes del país alrededor del mundo.