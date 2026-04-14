Miss Perú 2026: Ceremonia para coronar a la sucesora de Karla Bacigalupo será este miércoles 15 de abril

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Este miércoles 15 de abril, el Perú conocerá a la nueva soberana que representará al país en el certamen internacional de Miss Universo 2026. La ceremonia de coronación de la sucesora de Karla Bacigalupo, actual Miss Perú, se llevará a cabo en el Teatro Municipal del Callao desde las 11:00 a.m., en un evento que promete ser uno de los más destacados de la agenda cultural y de entretenimiento del año.

Han pasado diez meses desde que Bacigalupo asumió el título de Miss Perú, y ahora la organización liderada por Jessica Newton se prepara para presentar oficialmente a la nueva representante nacional. A diferencia de ediciones anteriores, la elección se realizó de manera interna, con un proceso de evaluación que incluyó entrevistas, pruebas de pasarela y preparación integral.

La ganadora iniciará de inmediato su preparación rumbo a Miss Universo 2026, que este año tendrá como sede Puerto Rico, donde se reunirán las representantes de más de 80 países.

Detalles de la ceremonia

El evento contará con la presencia de autoridades locales como el alcalde del Callao, César Pérez, además de figuras vinculadas al certamen como Jessica Newton y Cassandra Sánchez de Lamadrid, gerente comercial de Miss Perú. Será en este escenario donde Karla Bacigalupo entregará la corona a su sucesora, marcando oficialmente el inicio de un nuevo ciclo para la organización.

La ceremonia podrá seguirse en vivo a través de la cuenta oficial de Miss Perú en YouTube, lo que permitirá que seguidores de todo el país y del extranjero acompañen el momento en tiempo real.

Invitada especial

Uno de los aspectos más esperados de la gala es la presencia de una invitada internacional de gran relevancia: la actual Miss Universo 2025, Fátima Bosch, quien llega al Perú este 14 de abril como parte de su Global Tour 2026.

Su participación en la coronación será uno de los momentos más destacados de su visita oficial, que también incluye actividades culturales y turísticas en la región de Ica, como pasacalles, presentaciones artísticas y experiencias tradicionales como la pisa de la uva en Huacachina.

La coronación de la nueva Miss Perú 2026 no solo marcará el inicio de su camino hacia Miss Universo, sino que también reafirma la importancia del certamen como plataforma de proyección internacional.

Con la presencia de invitados nacionales y la participación de la actual Miss Universo, el evento promete ser una celebración de belleza, cultura y representación nacional que atraerá la atención de miles de espectadores dentro y fuera del país.