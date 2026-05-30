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Pese a firma de adenda estructural

Metropolitano renovará su flota: Presidente de la ATU afirma que aún no cuenta con fecha confirmada

David Hernández, presidente ejecutivo de la ATU, sostuvo que la renovación de flota del Metropolitano aún no tiene fecha confirmada, sin embargo, aseguró la llegada de nuevos buses.

Renovación de flota del Metropolitano no cuenta con fecha confirmada
Renovación de flota del Metropolitano no cuenta con fecha confirmada (Foto: Composición Exitosa)

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 30/05/2026

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En diálogo con Exitosa, David Hernández, presidente de ATU, aseguró que la renovación de flota del Metropolitano aún no cuenta con fecha confirmada, pero confirmó que la llegada de nuevos buses se hará de todas formas.

Renovación de flota sin fecha confirmada

Próximamente se está por suscribir una adenda estructural para el inicio de la renovación de buses del Metropolitano, tras 15 años de espera. Al respecto, David Hernández, presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), profundizó en dicho tema.

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