Donald Trump asegura que Venezuela no esta "lista" para elecciones, pero hay "avances"

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Último

Continua el debate del futuro político de la nación venezolana, el presidente Donald Trump a su juicio indica que no existe un tiempo estimado para que haya elecciones generales de Venezuela, señalando también que la actual presidenta de transición, Delcy Rodríguez, esta llevando el país de una manera correcta.

Desde la casa Blanca, Trump afirmo que cuando llegue el momento, él será el primero en ver el proceso electoral.

"En cuanto a las elecciones generales de Venezuela, no están del todo preparados para ellas, Pero vaya, que se ha avanzado mucho ... Delcy está haciendo un trabajo fantástico, como ya saben ... expresó Donald Trump

Aún no es momento

Venezuela atraviesa una transición política desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, quien permanece encarcelado en Nueva York a la espera de su próximo juicio. Estados Unidos anunció un tutelaje sobre el Gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y anunció que el objetivo último es la transición democrática en Venezuela, pero no ha establecido un calendario electoral.

Además, el presidente de los Estados Unidos aseguró que el valor energético del país está aumentando y se muestra satisfecho con la colaboración de Venezuela al respecto. Asimismo, mantuvo la postura de que ahora están mucho mejor que antes, refiriéndose a la exportación de petróleo y movimiento del dinero.

"la cantidad de petróleo que sale de Venezuela en este momento es bastante. Venezuela Es un territorio muy fértil, ahora el país está haciendo más dinero de lo que hacía antes" ... declaró el presidente de los Estados Unidos



Post de Donald Trump

Se iniciarían conversaciones

Según un portal argentino Urgente24, el parlamento controlado por el chavismo y opositores anunciaron la semana pasada que iniciarían conversaciones a partir del 01 de agosto, con el fin de promover la democracia en el país.

A todo esto, la líder opositora María Corina Machado, expresó su intención de regresar cuanto antes a Venezuela para encabezar una candidatura presidencial, aunque no participará en la mesa de conversaciones.

Por lo tanto, Venezuela podría estar enfrentándose a futuras elecciones, en las cuales cabe la posibilidad que la ex diputada de la asamblea nacional de Venezuela se presente como postulante. Así es que, aún estamos expectantes de un futuro pronunciamiento de Donald Trump acerca de las elecciones generales.