Sismo HOY: IGP informa la magnitud del movimiento que remeció la capital este viernes 24 de julio

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un último sismo se registró hoy esta noche. Conoce cuál fue la magnitud de este movimiento telúrico que impactó a la población este viernes 24 de julio, según el último reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo hoy, ¿cuál fue la magnitud?

Luego del sismo de magnitud 5.1 que ocurrió el pasado sábado 18 de julio en Chupaca, Junín, y que hasta el momento ha dejado cinco fallecidos, los movimientos telúricos continúan registrándose en el país. En ese sentido, esta mañana, se ha registrado un temblor en Lima.

Asimismo, es importante recordar que el país tiene estas condiciones al estar ubicado en un lugar altamente sísmico debido a que se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico" esta locación, genera que, se registren de manera recurrente una serie de temblores en el territorio nacional.

El reciente sismo este viernes 24 de julio, tuvo un impacto de 4.0 y fue registrado durante la mañana, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La presencia del movimiento telúrico sucedió a la 21:48 y tuvo como epicentro una zona ubicada a 46 kilómetros al sur de Huacho, Huaura, Lima.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0494

Fecha y Hora Local: 24/07/2026,21:48:11

Magnitud: 4.0

Profundidad: 46 km

Latitud: -11.52

Longitud: -77.63

Intensidad: III Huacho

Referencia: 46 km al S de Huacho, Huaura - Limahttps://t.co/9SG4x5FNVJ — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 25, 2026

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0494, el evento tuvo una profundidad de 46 kilómetros y se ubicó en las coordenadas de latitud -11.52 y longitud -73.63. Asimismo, la intensidad fue de III en escala de escala de richter.

Boletín informativo sísmico nacional

Con este reporte, el Instituto Geofísico del Perú detalló que este tipo de avisos permite conocer las características de los movimientos telúricos ocurridos en todo el territorio nacional y mantener actualizada la información de manera verificada para las autoridades y la población que requiere tomar precauciones ante posibles nuevos temblores en el país.

.@sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 4.0 ocurrido a 46 km al S de Huacho, Huaura - Lima. pic.twitter.com/EokQQsEq6E — COEN - INDECI (@COENPeru) July 25, 2026

La reciente publicación reportada en Lima se suma a la actividad sísmica que constantemente es monitoreada por el IGP a través de sus estaciones distribuidas en diferentes puntos del territorio nacional y mantiene a la población alerta ante posibles nuevos eventos o réplicas.

Tener lista la mochila de emergencia, con elementos de primera necesidad como, agua, alimentos no perecibles, mantas, medicamentos, entre otros es de vital importancia para estar preparados ante un desastre de este tipo.

Finalmente, es fundamental conocer todos los detalles del reportados por el IGP en Lima ya que permite estar alertas ante un nuevo sismo que se registre de igual o mayor magnitud.