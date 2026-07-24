Muere Chuck Russell, director de 'La Máscara' de 1994, a los 74 años

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El director estadounidense Chuck Russell, conocido por impulsar las carreras de Jim Carrey y Cameron Diaz con el clásico noventero The Mask ('La máscara'), falleció a los 74 años en el estado de California, según confirmó este viernes TMZ.

Falleció creador de grandes éxitos

El director falleció de manera inesperada a los 74 años en su domicilio, ubicado cerca de San Diego, California, según informó su familia a una revista especializada. Hasta el momento, no se han revelado las causas de su muerte.

La familia del reconocido cineasta confirmó su fallecimiento, ocurrido de forma inesperada a los 74 años, en su residencia ubicada en las cercanías de San Diego, en el sur de California. Hasta ahora, no se han dado a conocer los motivos de su deceso.

El mayor éxito de Russell en la industria cinematográfica llegó en 1994 con "La Máscara", película que se convirtió en un fenómeno mundial al superar los 350 millones de dólares en recaudación.

El director llevó a la pantalla grande el cómic del mismo nombre y creó una comedia familiar marcada por sus efectos visuales innovadores, producción que impulsó la carrera de Jim Carrey y lo consolidó como una de las grandes figuras de Hollywood.

Carrera llena de éxitos

A lo largo de su carrera, Russell dejó su marca en Hollywood con producciones que se convirtieron en referentes del cine comercial. En 1994 dirigió "La Máscara", película que impulsó la carrera de Jim Carrey y marcó el debut cinematográfico de Cameron Diaz a los 21 años, además de recibir una nominación al Oscar por sus innovadores efectos visuales.

Durante las décadas de los 80 y 90, el cineasta también estuvo al frente de reconocidos proyectos como "Pesadilla en la Calle del Infierno Parte 3", cinta con la que revitalizó la franquicia de terror; y "Eraser" (1996), donde dirigió a Arnold Schwarzenegger en una producción de acción.

Años después, Russell apostó por Dwayne Johnson en "El Rey Escorpión" (2002), película que significó el primer papel protagónico del actor conocido como "La Roca" en Hollywood. Su último trabajo fue una nueva versión de "Witchboard", estrenada en 2024, donde participó como guionista y director.

Con su fallecimiento, Hollywood despide a un director que dejó una importante huella gracias a películas que marcaron a varias generaciones de espectadores.

Desde el éxito mundial de "La Máscara" hasta sus trabajos en franquicias como "Pesadilla en Elm Street", Russell será recordado por sus aportes al cine comercial y por los proyectos que formaron parte de su extensa carrera.