Universidad Nacional Federico Villareal suspende clases tras el fallecimiento de docente dentro del campus universitario

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este jueves 24 de Julio, La Universidad Nacional Federico Villareal dio a conocer el fallecimiento de Nécker Salazar Mejía, reconocido profesor de la Facultad de Humanidades de la carrera profesional de literatura.

Ocurrió en las instalaciones

El acontecimiento pasó dentro del campus de la Universidad Nacional Federico Villareal, los alumnos se alertaron al ver siniestro en pleno patio. Según reportes de la comunidad universitaria, alumnado y docentes fueron retirados del local central de la UNFV, mientras que el personal de seguridad y la ambulancia seguía con el procedimiento correspondiente.

Horas después del siniestro, la universidad se pronunció a través de su página oficial de Facebook dando detalles de lo ocurrido con el catedrático.

"Se hace de conocimiento de la comunidad villarrealina el sensible fallecimiento del Dr. Necker Salazar Mejía (Q.E.P.D.), docente de la Facultad de Humanidades y distinguido catedrático identificado con nuestra institución, quien partió a la Gloria del Señor ... que la infinita misericordia del divino creador los ayude a alcanzar el consuelo y resignación ante tan dolorosa partida", se lee en el escrito.

Asimismo, la rectora de la universidad, Cristina Asunción Alzamora Rivero, expresó sus condolencias a la familia, amigos, colegas y alumnos del docente.

Pronunciamiento de la universidad

De igual manera, el sindicato de docentes de la UNFV se hizo presente

"Con un profundo pesar, la comunidad del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional Federico Villareal lamenta el sensible fallecimiento del docente de la Faculta de Humanidades ... expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos, colegas y a toda la comunidad universitaria, elevando nuestras oraciones para que encuentre el consuelo y resignación ante esta gran ausencia"

Suspendieron las clases

La universidad se encontraba en plena semana de clases finales, ocurrido el hecho, la comunidad universitaria no dudó en preguntar si es que las actividades iban seguir siendo normales, dada las circunstancias, los alumnos estuvieron a la espera de un comunicado oficial tras el fallecimiento del docente.

Tras el pronunciamiento la UNFV, aprovechó en indicar que los exámenes finales ya acordados que iban a tener desarrollo esta semana serían reprogramados. Hasta el momento, no se sabe con exactitud las causas del siniestro, sin embargo, distinto alumnado por redes sociales está dejando comentarios de apoyo y pésame hacia la familia.

La universidad dio a conocer el fallecimiento del docente brindando el apoyo moral a familia y homenajeando mediante redes la persona que era el catedrático en vida.