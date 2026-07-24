¡Confirmado! Vozinha jugará en un grande del fútbol sudamericano tras brillar en el Mundial 2026

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Vozinha, figura de Cabo Verde en el Mundial 2026, está a punto de iniciar una nueva etapa en su carrera. El experimentado arquero de 40 años alcanzó un acuerdo con el histórico club y se incorporará al equipo tras convertirse en una de las revelaciones del torneo internacional.

Vozinha llega a un acuerdo con Colo-Colo

El presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, confirmó que se llegó a un acuerdo con Vozinha para concretar su incorporación. El dirigente señaló que todavía deben completarse algunos detalles antes de que el arquero caboverdiano se integre oficialmente al plantel del conjunto chileno.

Mosa informó que el club ya cuenta con la confirmación del entorno y del representante del futbolista, por lo que la llegada de Vozinha a Colo-Colo está encaminada. El arquero se sumará próximamente al equipo, aunque no se entregaron detalles sobre las condiciones del contrato.

El dirigente también destacó el rendimiento que tuvo el guardameta durante el Mundial 2026, donde Cabo Verde protagonizó una histórica participación. La selección africana alcanzó los octavos de final y Vozinha fue una de las principales figuras de su equipo durante la competición.

"Hemos llegado a un acuerdo con el jugador para que Vozinha se pueda integrar los próximos días al equipo más grande del país", declaró.

¡LO CONFIRMÓ MOSA! VOZINHA ES CACIQUE



Aníbal Mosa confirmó que hay acuerdo total con el arquero de Cabo Verde, que reforzará a Colo Colo.



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El arquero fue una de las figuras del Mundial 2026

Vozinha, de 40 años, llamó la atención por sus actuaciones con Cabo Verde en el Mundial 2026. El conjunto africano logró avanzar a la fase eliminatoria en su primera participación mundialista y enfrentó a Argentina en los dieciseisavos de final, en un partido que terminó con triunfo argentino por 3-2 en tiempo suplementario.

El guardameta también tuvo una actuación destacada frente a España, partido en el que Cabo Verde mantuvo su arco en cero. Sus intervenciones durante el torneo aumentaron el interés de distintos clubes por contar con sus servicios después de finalizar su etapa en el Chaves de Portugal.

El presidente de Colo-Colo también descartó que la contratación responda únicamente al impacto mediático conseguido por el arquero durante el Mundial. Mosa sostuvo que el futbolista llega por su rendimiento deportivo y que su popularidad internacional representa, además, una oportunidad para aumentar la presencia del club.

"No es solo marketing, porque obviamente viene de hacer un muy buen Mundial. Deportivamente está muy apto y por eso lo traemos", declaró.

Con el acuerdo alcanzado, Vozinha y Colo-Colo quedan a la espera de completar los últimos detalles para formalizar la incorporación. El arquero caboverdiano llega al fútbol chileno después de su histórica actuación en el Mundial 2026, donde se convirtió en uno de los nombres más reconocidos de la selección africana.