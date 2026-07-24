Gobierno de Donald Trump impone nuevos aranceles a más de 60 países y Perú se encuentra en la lista

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Desde este 24 de julio entra en vigencia un nuevo reglamento dado por Estados Unidos e impuesto bajo el gobierno de Donald Trump en el que se establece nuevos aranceles de entre 10 % y 12,5% a importaciones de más de 60 países, entre las cuales se encuentra el Perú.

Nuevos aranceles consideran a Perú

Según lo publicado en un documento del gobierno de Estados Unidos, a partir de este 24 de julio entraría en vigor una nueva regla que establece aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % para más de 60 países, entre ellos el Reino Unido, la Unión Europea, Canadá, Japón e India. Asimismo, varios países de América también figuran en la medida, incluido Perú, pese a mantener un acuerdo de libre comercio con el país extranjero.

El gobierno de Trump impone nuevos aranceles a decenas de países https://t.co/9gVJAdvaQe — BBC News Mundo (@bbcmundo) July 23, 2026

Al menos 15 países de América Latina han sido considerados

Entre los países de América Latina que deberán enfrentar los nuevos aranceles, que entraron en vigor en la madrugada de este viernes 24 de julio, se encuentran:

México

Argentina

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

República Dominicana

Honduras

Nicaragua

Perú

Uruguay

Venezuela

La medida se sustenta en que esos países no combaten de manera efectiva el ingreso de productos fabricados mediante trabajo forzoso.

En ese contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reemplaza el arancel global temporal del 10 %, que vencía este 24 de julio, por una estructura más selectiva, respaldada por una nueva base legal. Con ello, mantiene una fuerte presión comercial sobre numerosos socios comerciales.

Medida fue propuesta el mes pasado

El mes pasado, la Casa Blanca anunció por primera vez la aplicación de aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las mercancías importadas por Estados Unidos desde decenas de países, al considerar que estos no estaban adoptando medidas suficientes para prevenir el ingreso de productos elaborados con trabajo forzoso.

Además, el jueves, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, actuando bajo las órdenes de Trump, dijo que esos aranceles entrarían en vigencia de inmediato.

"La medida adoptada hoy dará comienzo a la corrección de lo que constituye una violación de los derechos humanos y una práctica comercial distorsionadora, con el fin de mejorar el bienestar de los trabajadores en todo el mundo", se expresaba en el comunicado.

Finalmente, la presencia de estos nuevos aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump hará que más de 60 países se vean impactados, incluso, la consecuencia en el territorio nacional es que los productos peruanos que ingresan a países extranjeros se encarezcan.