Catherin Palomino llama a Pedro Castillo:" el mejor presidente del Perú" durante su juramentación como diputada

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este viernes 24 de julio, se realizó la juramentación de diputados y senadores parlamentarios electos del periodo 2026-2021. La ceremonia se desarrolló en el Congreso de la República y llamó la atención la juramentación de la actual diputada Catherin Palomino, ya que hizo referencia al expresidente Pedro Castillo, generando reacciones en todo el parlamento.

Juramentación polémica

En la sesión de juramentación, la actual diputada de la República, Catherin Palomino, tras ser llamada al estrado, hizo referencia a la lucha actual contra el racismo y la discriminación. Asimismo, Palomino hizo mención de las víctimas de la represión policial y militar durante las protestas registradas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. En su intervención, reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la búsqueda de justicia para las familias afectadas y la construcción de un país más inclusivo, donde prevalezcan la igualdad, el respeto a la diversidad y el fortalecimiento de la democracia.

"Contra el racismo, contra la discriminación, contra el "terruqueo", Por la libertad del mejor presidente del Perú´, José pedro castillo Terrones, por justicia, por los mártires del Sur" ... Juró la diputada Catherin Palomino

Reaccionaron mal

Tras las palabras de Palomino, se pudo ver la desconformidad de varios diputados presentes. En medio del ruido, llamó la atención la expresión de la diputada Rosangela Barbarán, ya que hizo un gesto de desagrado hacia los comentarios de Palomino, diputada de Juntos por el Perú, El gesto de Barbarán ocurrió justo después de que Palomino jure en nombre del ex presidente de la república, Pedro Castillo.

El episodio se convirtió en uno de los momentos más comentados de la ceremonia de instalación del Congreso de la república, reavivando el debate político en torno a la figura del expresidente Pedro Castillo y evidenciando las diferencias entre las bancadas que conformarán el parlamento para el periodo 2026-2021

Con esta juramentación, la abogada y diputada electa genera polémica y asume el cargo de diputada de la nación.

Por lo tanto, la ceremonia de juramentación de parlamentarios electos marcó el inicio oficial y el retorno al sistema bicameral del congreso de la república, luego de más de tres décadas de vigencia del modelo unicameral.

Durante la jornada, los diputados s y senadores reafirmaron su compromiso al representar a la ciudadanía, respetando l constitución y ejerciendo las labores legislativas de fiscalización.

Este acto protocolar representa un hito de la historia política del país, como parte de la nueva a estructura del poder legislativo