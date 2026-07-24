"Jorge Nieto podría venderse al mejor postor", según analista Víctor Marroquín

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista para Exitosa, el analista político Víctor Andrés Marroquín señaló que Jorge Nieto estaría dando muestras de que "podría venderse al mejor postor". Indicó que en un primer momento parecía querer darle gobernabilidad a Keiko Fujimori, sin embargo, ahora da la apariencia de querer formar un bloque con las fuerzas de izquierda.

Cuestionan posibles alianzas políticas

Luego de la instalación del Congreso para el periodo 2026-2031, surgieron interrogantes sobre el rumbo que tomarán las nuevas bancadas y los acuerdos que podrían alcanzarse dentro del Parlamento, debido a la división existente entre las distintas fuerzas políticas.

En ese contexto, se le consultó al analista político Víctor Andrés Marroquín sobre las señales de apertura y voluntad de consenso que estarían mostrando algunos sectores, así como el papel que podrían asumir determinados legisladores en este nuevo escenario político.

"Acá es un caso particular, estaba viendo como algunas de estas pequeñas bancadas van a comportarse como a ser reyes, el tema de Jorge Nieto me parece particular porque ya esta dando indicios de que la gente se puede venderse al mejor postor, lamento decir esto, pero pensé que el iba a forjar un poco más al lado para darle gobernabilidad a Keiko Fujimori", puntualizó

Asimismo, el analista político habló sobre los movimientos que estarían realizando algunas bancadas para formar alianzas dentro del Congreso y cuestionó el papel que estaría asumiendo Jorge Nieto en estas negociaciones políticas.

"Parece que esta jugando a ambos lados, tratando de crear esa confusión, lo cual me da a entender de que los otros partidos que están mucho mas libres a la hora de solucionar eso, todo será con Nieto que es el encargado de esta bancada", resaltó

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Movimientos en el Senado

En otro momento de la entrevista, el analista político se refirió a la distribución de fuerzas en el Senado y señaló que algunos votos podrían convertirse en determinantes para que ciertos bloques alcancen los números necesarios para impulsar sus decisiones.

"Apareciendo en los medios, me da a entender de que están queriendo a jugar a ser reyes. En el Senado basta con uno de obras, que esta diciendo Barragán puede ser el voto de salvación para que Fuerza Popular y Renovación sumado a ese barragán de obras ya tenga 31 solucionado recién en el Senado", finalizó

En ese sentido, el analista político señaló que el comportamiento de las pequeñas bancadas y sus posibles alianzas tendrán un papel clave en la toma de decisiones dentro del Congreso. Para Marroquín, los próximos acuerdos políticos serán determinantes para conocer cómo se reorganizarán las fuerzas durante el periodo 2026-2031.