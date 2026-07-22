NICOLAS MADURO: Fijan fecha para el 01 de junio del 2027

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Último

Se ha establecido el 01 de junio del 2027 como una fecha para proceder el proceso legal contra el presidente derrocado de Venezuela, Nicolas Maduro. Procedimiento que se dividiría en dos etapas, en el primero se tocaría el tema de la inmunidad parlamentaria presentado por su defensoría y después habrá una segunda etapa que se tocarían temas relacionados al caso.

Aunque hoy no se esperaba que Alvin Hellerstein quien es juez encargado del caso, tome una decisión, ya se definió las fechas para que la defensa pueda utilizar los recursos. El equipo de Maduro buscará que se retire la acusación y unos de los principales argumentos del exmandatario son:

- Solicitar que se desapruebe la acusación

- Tener inmunidad por ser jefe de estado

- Cuestionamiento por una presunta captura ilegal

Lo postergaron

Según una nota de Infobae, el exgobernante venezolano Nicolas Maduro volvió a la corte de Nueva York para la tercera audiencia en su caso por el narcotráfico en EE. UU. Recordemos que Nicolas Maduro fue capturado por las fuerzas especiales estadounidenses en Caracas el 03 de Enero del 2026, ordenado por el presidente de los estados unidos, Donald Trump.

La audiencia estaba prevista para el día 3 de junio, sin embargo, la fiscalía aprobó la postergación por razones de seguridad al momento de hacer el traslado de los detenidos, También la policía de Nueva York indica que querían garantizar un traslado seguro de los acusados.

Fechas claves

La audiencia fue breve, bastó solo 13 minutos para que se establezca la fecha de inicio del proceso legal contra Nicolas Maduro y Celia Flores. La Fiscalía tendrá hasta el 15 de noviembre para reunir y entregar las pruebas clasificadas, mientras el argumento de defensa dirigido por los abogados Barry Pollack y Mark Donnelly, comenzaría el 17 de noviembre del presente año, aunque no descartan solicitar una ampliación de los casos, afirma el canal televisivo N+

En la breve audiencia también llamó la atención el aspecto físico del exmandatario venezolano quien se mostró distinto a sesiones anteriores. Aunque se le observo con una figura mas delgada, mantuvo su característico bigote, un cabello más canoso y llevaba puesto un uniforme color beige. Al terminar la audiencia conversó con su equipo de defensa antes de abandonar la sala bajo custodia.

A pesar de haber sido detenido hace unos meses, la fecha del proceso legal se encuentra cerca y llegaremos a saber realmente si se desaprobarán o no las acusaciones sobre el ex jefe de estado. En definitivo, Nicolas Maduro también pondrá en duda la legalidad de su captura en Caracas.