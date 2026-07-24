Pedro Castillo saludó a diputados que juraron por su libertad durante la instalación del nuevo Congreso

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La instalación de la nueva Cámara de Diputados estuvo marcada por juramentos cargados de simbolismo político. Una gran mayoría de legisladores de Juntos por el Perú incluyó en sus fórmulas de juramentación el pedido de libertad para Pedro Castillo, acompañando el acto con arengas y fotografías de las víctimas de las protestas en el sur del país.

El expresidente, recluido en el penal de Barbadillo, reaccionó horas después con un mensaje público en el que agradeció el respaldo de los congresistas que lo mencionaron en el estrado.

Diputados juraron por liberación del expresidente

Durante la ceremonia, varios diputados de Juntos por el Perú se presentaron al estrado reivindicando la figura de Castillo. La diputada Yenifer Paredes, cuñada del exmandatario, juró invocando su nombre y reclamando su libertad.

Otros legisladores del mismo bloque repitieron la consigna, cerrando la sesión con arengas y gestos de protesta que incluyeron imágenes de los fallecidos en Juliaca. Estos momentos se convirtieron en uno de los pasajes más comentados de la jornada, reflejando la polarización política que atraviesa el país.

🔴🔵 #AHORA | La diputada electa de Juntos por el Perú por Cajamarca, Yenifer Paredes, juró en el cargo invocando el nombre de su cuñado, el expresidente Pedro Castillo, pidiendo su libertad. Además, lo hizo por su región, las mujeres trabajadoras y los agricultores.



📻 95.5 FM... pic.twitter.com/0tKjMqjgzp — Exitosa Noticias (@exitosape) July 25, 2026

En contraste, parlamentarios de Fuerza Popular exaltaron la figura de Alberto Fujimori en sus juramentos, lo que encendió el hemiciclo y evidenció la distancia ideológica entre las bancadas. La ceremonia, que debía ser protocolar, se transformó en un escenario de reivindicaciones políticas y confrontaciones simbólicas.

Castillo saluda gesto parlamentario

Tras la sesión, Pedro Castillo utilizó sus redes sociales para pronunciarse. En su mensaje, agradeció a los senadores y diputados que juraron o prometieron seguir luchando por su libertad.

"Mi reconocimiento y felicitación a los senadores y diputados que, en representación de la mayoría de peruanos, han jurado o prometido seguir luchando por mi libertad. ¡Gracias, compañeros de lucha!", escribió.

El exmandatario añadió que su intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 fue "en defensa del pueblo" y que este mismo le ayudará a salir en libertad, cerrando con la frase: "¡Solo el pueblo salva al pueblo!".

Mi reconocimiento y felicitación a los senadores y diputados que, en representación de la mayoría de peruanos, han jurado o prometido seguir luchando por mi libertad. ¡Gracias, compañeros de lucha!



Lo que hice el 7 de diciembre de 2022 fue en defensa del pueblo, el mismo que me... pic.twitter.com/BfgTdTxruF — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) July 25, 2026

El pronunciamiento de Castillo refuerza la narrativa de injusticia que sus seguidores han sostenido desde su encarcelamiento. La coincidencia entre los gestos en el hemiciclo y sus palabras en redes sociales muestra cómo la figura del expresidente sigue siendo un eje de movilización política, capaz de articular discursos y símbolos en torno a su situación judicial.

La juramentación de los diputados no solo inauguró el nuevo periodo parlamentario, sino que también evidenció la vigencia del debate sobre Pedro Castillo. Los gestos de Juntos por el Perú y el mensaje del exmandatario desde prisión confirman que su figura continúa siendo un factor de polarización y de identidad política para amplios sectores.