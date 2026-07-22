Elecciones Regionales y Municipales 2026: El JNE supervisará el sorteo de los miembros de mesa

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que realizará labores de fiscalización durante el sorteo de miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, con el objetivo de verificar que este proceso se desarrolle de acuerdo con las disposiciones establecidas.

La actividad estará a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y contará con la supervisión del organismo electoral.

JNE vigilará elección ciudadana

El sorteo de ciudadanos que asumirán la responsabilidad de integrar las mesas de sufragio está programado para el próximo 24 de julio. Durante esta jornada, el JNE participará como entidad fiscalizadora para constatar que cada etapa del procedimiento cumpla con los criterios de legalidad.

La designación de miembros de mesa constituye una fase importante dentro de la organización de los comicios, debido a que estos ciudadanos tendrán la responsabilidad de instalar las mesas de votación, recibir a los electores, realizar el escrutinio de votos y elaborar las actas electorales correspondientes durante la jornada electoral.

Miembros de mesa cargarán con la responsabilidad de recibir a votantes y contabilizar las actas

JNE garantiza transparencia electoral

El JNE recordó que sus funciones incluyen la vigilancia del cumplimiento de las normas electorales y la garantía de que los procesos democráticos se desarrollen bajo principios de respeto a la voluntad popular.

En ese sentido, la fiscalización del sorteo busca brindar confianza a la ciudadanía respecto a la correcta selección de los participantes que cumplirán esta labor.

JNE velará por la transparencia en el sorteo de miembros de mesa

Asimismo, la institución electoral continuará acompañando las distintas etapas previas a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, dentro de sus competencias constitucionales, con el propósito de asegurar que los procedimientos estén sujetos a control y supervisión.

Preparación clave para comicios

Con esta intervención, el JNE busca reforzar la transparencia del proceso electoral y promover que los ciudadanos conozcan las acciones que realizan las entidades encargadas de organizar y supervisar los próximos comicios.

El organismo electoral supervisará el sorteo de la ONPE del próximo 24 de julio para asegurar la transparencia en la elección de los miembros de mesa para los comicios de 2026. La preparación de estos ciudadanos será clave para garantizar el correcto desarrollo de la votación y el registro de resultados.