Trabajadores de la empresa Allinbus genera polémica tras llamar a Trujillo "la ciudad de la eterna balacera"

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una transmisión en vivo de la empresa de transportes Allinbus terminó en el centro de la polémica tras algunos comentarios realizados por los trabajadores, lo que generó una ola de críticas y reacciones en redes sociales.

Los comentarios que generaron rechazo

Durante una transmisión en vivo de la empresa Allinbus, dos trabajadores se refirieron a la ciudad de Trujillo como "la ciudad de la eterna balacera" y "tierra de nadie". El video se viralizó rápidamente en redes sociales y provocó una ola de críticas por las expresiones utilizadas durante la emisión oficial.

La situación se produjo en medio de la presentación de un viaje hacia la capital de La Libertad, cuando los trabajadores se encontraban brindando información a los usuarios. Tras la difusión del fragmento de la transmisión, el caso tomó mayor alcance y abrió un debate entre quienes cuestionaron las expresiones utilizadas durante la intervención.

LA CIUDAD DE LA ETERNA BALACERA



Ante la ola de atentados a las flotas de buses interprovinciales, un resignado trabajador de la empresa Allinbus repite el popular sobrenombre que tiene la ciudad de Trujillo, ahogada por la criminalidad 🤦🏽 pic.twitter.com/grxQPvEb65 — La Salita del SIN 🇵🇪 ⚽ (@LaSalitadelSin) July 22, 2026

La reacción de los usuarios no tardó en hacerse sentir. Cientos de comentarios rechazaron lo ocurrido al considerar que este tipo de expresiones perjudican la imagen de Trujillo y de sus ciudadanos. Además, varios internautas cuestionaron que el incidente se produjera durante una transmisión oficial de la empresa y solicitaron que Allinbus se pronuncie para aclarar lo sucedido.

De momento, la empresa Allinbus no ha publicado ningún comunicado sobre lo ocurrido ni ha informado si adoptará medidas respecto a las declaraciones de sus trabajadores. Mientras tanto, el video continúa compartiéndose en redes sociales y mantiene abierto el debate sobre la responsabilidad de las empresas en las transmisiones realizadas desde sus plataformas oficiales.

La Municipalidad se pronuncia

Ante ello, la Municipalidad Provincial de Trujillo se pronunció tras las expresiones realizadas por un trabajador de Allinbus, quien utilizó un polémico calificativo para referirse a la ciudad durante una transmisión en vivo.

A través de un comunicado, la comuna rechazó dichas afirmaciones y destacó que los índices de violencia deben analizarse con cifras oficiales. Incluso comparó los registros de homicidios entre Lima y Trujillo, señalando que la capital presenta una cantidad significativamente mayor de casos.

La controversia generada por la transmisión de Allinbus continúa en debate, mientras usuarios y autoridades cuestionan el impacto de este tipo de expresiones en la percepción de una ciudad. Hasta el momento, la empresa de transportes no ha emitido una respuesta oficial, por lo que se espera conocer si tomará alguna medida frente a lo ocurrido.