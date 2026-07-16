Venezuela: Doble terremoto del 24 de junio deja hasta el momento 4 930 fallecidos

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de la Asamblea Nacional Venezuela, Jorge Rodríguez, brindó este jueves 16 de julio, un nuevo balance sobre los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que azotaron la región central del país el pasado 24 de junio.

A consecuencia los movimientos sísmicos, diversos líderes mundiales y presidentes de la región continúan expresando su total apoyo al Gobierno venezolano para intensificar las labores de rescate y entregar ayuda humanitaria en favor de las personas damnificadas.

Cifra de fallecidos y heridos sigue en aumento

A través de su cuenta de "X", Jorge Rodríguez reveló que la cifra de fallecidos asciende a 4 930; asimismo, se reportan 16 740 heridos y 6 462 personas rescatadas con vida. Del mismo modo, el reporte señala que 128 324 familias han recibido asistencia, mientras que 17 907 personas han quedado sin vivienda, a consecuencia del doble terremoto.

El comunicado también menciona, que 856 edificios resultaron afectados, de los cuales 190 colapsaron completamente. Además, se han contabilizado 1 308 réplicas desde el inicio de la emergencia.

Con referente a las labores de rescate, 2 278 rescatistas de diferentes partes del mundo, 30 989 efectivos locales y 31 745 voluntarios, están asumiendo esta misión para hallar la mayor cantidad supervivientes entre los escombros.

Asimismo, el Gobierno venezolano ha habilitado 107 refugios transitorios para albergar a los damnificados, los cuales están ubicados -en su mayoría- en el estado de La Guaria, Caracas, Miranda, Carabobo, y los otros estados afectados.

Justicia estadounidense ordena millonario pago a Nicolás Maduro

Un Tribunal Federal de Florida ordenó a Nicolás Maduro, al empresario Álex Saab y a otros implicados, a pagar una indemnización de 314 millones de dólares a tres ciudadanos estadounidenses que denunciaron haber sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos durante el tiempo que permanecieron detenidos en Venezuela.

La sentencia fue emitida por el juez Darrin P. Gayles, de la Corte Federal de Miami, luego de que ninguno de los demandados respondiera al proceso. En consecuencia, el magistrado determinó que sí se efectuaron daños en agravio de Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval.

De acuerdo con el expediente, los tres estadounidenses aseguraron haber sido arrestados de manera ilegal y sometidos a distintas formas de tortura. Entre las agresiones denunciadas figuran golpizas, descargas eléctricas, aislamiento prolongado y otros tratos considerados crueles, los cuales dejaron secuelas físicas y psicológicas que, según el proceso, continúan afectando sus vidas y las de sus familias.

Al sustentar el fallo, el tribunal concluyó que estos hechos no correspondieron a episodios aislados, sino que respondieron a un patrón de actuación orientado a sostener el control del régimen venezolano. Cabe precisar que, los tres demandantes recuperaron su libertad en diciembre de 2023, tras un intercambio de prisioneros entre Caracas y Washington.