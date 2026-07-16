Nicolás Maduro deberá pagar 314 millones de dólares por torturas, ordena tribunal de Estados Unidos

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un tribunal federal de Florida ordenó a Nicolás Maduro, al empresario Álex Saab y a otros implicados pagar una indemnización de 314 millones de dólares a tres ciudadanos estadounidenses que denunciaron haber sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos durante el tiempo que permanecieron detenidos en Venezuela. La decisión marca un nuevo revés judicial para el mandatario venezolano.

Maduro deberá pagar millonaria indemnización

La sentencia fue emitida por el juez Darrin P. Gayles, de la Corte Federal de Miami, luego de que ninguno de los demandados respondiera al proceso. En consecuencia, el magistrado determinó la responsabilidad civil de Maduro, Saab y los demás involucrados por los daños ocasionados a Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval durante su cautiverio.

De acuerdo con el expediente, los tres estadounidenses aseguraron haber sido arrestados de manera ilegal y sometidos a distintas formas de tortura. Entre las agresiones denunciadas figuran golpizas, descargas eléctricas, aislamiento prolongado y otros tratos considerados crueles, los cuales dejaron secuelas físicas y psicológicas que, según el proceso, continúan afectando sus vidas y las de sus familias.

Al sustentar el fallo, el tribunal concluyó que estos hechos no correspondieron a episodios aislados, sino que respondieron a un patrón de actuación orientado a sostener el control del régimen venezolano. Además de Maduro y Álex Saab, la demanda también alcanzó a otros funcionarios vinculados al gobierno y al denominado Cartel de los Soles, mencionado dentro del expediente judicial.

Los tres demandantes recuperaron su libertad en diciembre de 2023 tras un intercambio de prisioneros entre Caracas y Washington. Como parte de ese acuerdo, Estados Unidos entregó a Álex Saab, quien permanecía bajo custodia por presuntos delitos financieros. Aunque la sentencia fija una indemnización de 314 millones de dólares, el dinero no será entregado de inmediato, ya que aún resta definir el procedimiento para ejecutar el pago establecido por la justicia estadounidense.

Próxima audiencia de Maduro

A principios de mayo se había anunciado que la tercera audiencia en el caso contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se desarrollaría el próximo martes 30 de junio en Manhattan, sin embargo, la Justicia de Estados Unidos decidió aplazarla hasta el 22 de julio tras aceptar la solicitud de la Fiscalía.

El último martes, 16 de junio, se dio a conocer que esta decisión que surgió luego de presentarse un pedido del fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, quien argumentaba que era necesario posponer la audiencia por problemas logísiticos y de seguridad relacionados con su traslado.

La Fiscalía estadounidense, con el consentimiento de los abogados defensores, pidió al juez Alvin K. Hellerstein que reprogramara el juicio contra el presidente depuesto de Venezuela y su esposa que originalmente estaba prevista para el 30 de junio.

Es así que, aunque la justicia estadounidense fijó una indemnización de 314 millones de dólares, el pago no será inmediato. La sentencia establece la responsabilidad civil de Nicolás Maduro y los demás implicados, mientras el proceso continúa para definir los mecanismos legales que permitan ejecutar la compensación a favor de las tres víctimas.