FIFA presenta el Dream XI del Mundial 2026 con Messi, Mbappé y Haaland: Conoce el 11 ideal y la gran sorpresa

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Dream XI del Mundial 2026 ya tiene a sus once integrantes. La selección fue anunciada por FIFA después de una votación de aficionados que definió al equipo ideal del campeonato, con Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland como parte del ataque y una inesperada presencia africana en el arco.

Messi, Mbappé y Haaland lideran el ataque

La delantera del once ideal del Mundial 2026 quedó integrada por tres figuras reconocidas del fútbol internacional. Lionel Messi, capitán de Argentina, comparte el ataque con Kylian Mbappé y Erling Haaland, quienes también fueron incluidos tras sus actuaciones durante la competición disputada este año.

El equipo elegido quedó compuesto por Vozinha; Pedro Porro, Lisandro Martínez, Dayot Upamecano y Marc Cucurella; Rodri, Jude Bellingham y Michael Olise; Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland. La elección corresponde al proceso de votación realizado entre los aficionados.

Entre las ausencias que llamaron la atención aparecen jugadores españoles como Pau Cubarsí y Aymeric Laporte, quienes no fueron incluidos en la formación definitiva. La selección española, sin embargo, mantuvo tres representantes en el equipo: Rodri, Marc Cucurella y Pedro Porro.

El once ideal, según elección de fanáticos.

Vozinha aparece como la gran sorpresa

El arquero elegido fue Vozinha, de Cabo Verde, quien quedó por delante de otros guardametas destacados durante el torneo. Su inclusión representa una de las principales novedades del equipo ideal, mientras que la defensa quedó conformada por Pedro Porro, Lisandro Martínez, Dayot Upamecano y Marc Cucurella.

España tuvo tres representantes en el Dream XI pese a conquistar el Mundial 2026. Además de Cucurella y Porro, Rodri fue incluido en el mediocampo, junto con Jude Bellingham y Michael Olise, quienes completaron esa zona del equipo elegido por los aficionados.

La presencia de Vozinha también marcó una de las principales novedades frente a otras selecciones. El guardameta caboverdiano fue elegido para ocupar el arco del Dream XI, mientras que España, Francia y Argentina aportaron varios jugadores al equipo ideal presentado después del Mundial 2026.

El Dream XI del Mundial 2026 reúne a futbolistas de distintas selecciones y refleja el resultado de la votación de los aficionados. Messi, Mbappé, Haaland, Bellingham y Rodri aparecen entre las principales figuras del equipo, mientras que Vozinha representa la sorpresa del once ideal mundialista.

El once ideal del Mundial 2026 quedó definido con jugadores que destacaron durante la competición. La elección de FIFA, basada en la votación de aficionados, incluyó a Messi, Mbappé, Haaland y tres campeones españoles, con Vozinha como una de las principales novedades del Dream XI.