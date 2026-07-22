Pedro Castillo: Corte Suprema confirma ampliación de orden de prisión preventiva hasta marzo del 2027

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Corte Suprema de Justicia ratificó la orden de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo Terrones, investigado por la presunta comisión de organización criminal, bajo condición de líder, en agravio del Estado, más precisamente al interior de Petroperú S.A., el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

La decisión de la sala declaró infundado el recurso de apelación formulado por la defensa del mandatario, declarando fundado el requerimiento del Ministerio Público de prolongar por 12 meses la medida restrictiva; es decir, hasta el 8 de marzo de 2027.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | La Corte Suprema confirmó la ampliación de la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo hasta el 8 de marzo del 2027, por la investigación que se le sigue por presuntamente liderar una organización criminal. Esta decisión reafirma... pic.twitter.com/L2ZPqvnoRj — Exitosa Noticias (@exitosape) July 22, 2026

Proceso incluye a otros 90 investigados

De acuerdo con la resolución que recoge la tesis fiscal, el expresidente habría liderado una red delictiva que buscaba copar instituciones públicas para gestionar contrataciones irregulares y obtener beneficios económicos.

En el caso de la entidad petrolera, la Fiscalía investiga al exmandatario por la designación de Hugo Chávez Arévalo como presidente del directorio de PetroPerú a cambio presuntamente recibir un pago ilícito de S/ 30.000.

Así como, el aparente direccionamiento en favor de la empresa Heaven Petroleum Operators SA, representada por Abudayeh Giha, para la adquisición de Biodiésel B100 para el periodo de enero-abril 2022.

Sobre el 'caso Provías', el Ministerio Público investiga la licitación de la obra Puente Tarata III, cuyo beneficio económico en favor del expresidente sería el 0.5 % del total del valor adjudicado, a través de, supuestamente, sus sobrinos y el exministro de Transportes, Juan Silva Villeagas.

En tanto, las acciones en el sector vivienda involucran la emisión del Decreto de Urgencia N.º 102-2021, el cual priorizaba obras en las municipalidades de Anguía y Chachapoyas, vinculados a la red investigada.

Según la carpeta fiscal, el proceso involucra a 90 personas en distintos despachos fiscales, entre los que destacan el Castillo Terrones y los exministros Juan Silva (MTC) y Geiner Alvarado López (Vivienda).

Gobierno todavía no evalúa decisión final sobre indulto

En entrevista brindada el 20 de julio a Exitosa, el presidente José María Balcázar mencionó que aún no han tomado una decisión sobre un eventual indulto al expresidente Pedro Castillo. En ese sentido, indicó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está trabajando un dictamen que evalúa dicha prerrogativa constitucional.

"Todavía no se ha tomado ninguna decisión. Todo se ha interrumpido por la situación en Junín. Estamos dedicados exclusivamente a atender esta emergencia y, créame, hay prioridades que debemos afrontar. Todos los ministros están trabajando allá", mencionó.

Dicho caso volvió a considerarse luego de que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU aseverara que la detención del exmandatario fue "arbitraria", recomendando su libertad y el pago de una indemnización a su favor.

El debate sobre si debería otorgársele la libertad al exmandatario se da en un contexto de transferencia de mando, donde Keiko Fujimori también deberá responder por ello muy pronto.