Junín: Suspenden desfiles de Fiestas Patrias por víctimas de sismo en Chupaca

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las principales actividades oficiales por Fiestas Patrias en la región Junín fueron suspendidas este año como muestra de duelo por las personas fallecidas y las decenas de heridos que dejó el fuerte sismo registrado el pasado 18 de julio en la provincia de Chupaca.

Suspenden desfiles por duelo

Mediante un comunicado el Gobierno Regional de Junín, informó que quedó suspendido el desfile escolar previsto para hoy 22 de julio en Huancayo, así como las actividades protocolares del 26 de julio, entre ellas el Paseo de la Bandera y la Sesión Solemne, además del Desfile Cívico Militar programado para el 27 de julio.

En lugar de las ceremonias habituales, la comisión organizará el 26 de julio una misa en memoria de las víctimas y el izamiento del Pabellón Nacional a media asta. Con estas actividades, las autoridades rendirán homenaje a los fallecidos y expresarán su solidaridad con las familias afectadas por el terremoto.

La Comisión Multisectorial de Fiestas Patrias está integrada por el Gobierno Regional de Junín, la Prefectura Regional, la Municipalidad Provincial de Huancayo, la Policía Nacional del Perú, el Ejército Peruano, la Dirección Regional de Educación de Junín, la UGEL Huancayo y la Dirección Regional de Salud.

A raíz de esta medida, 52 instituciones educativas de Huancayo ya no participarán en el tradicional desfile escolar. La relación incluye 19 colegios de nivel secundario, 25 de nivel primario y ocho instituciones de educación superior, que previamente se encontraban preparando sus presentaciones con motivo de las celebraciones por Fiestas Patrias.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | El Gobierno Regional de Junín anunció la suspensión del Desfile Cívico Escolar y la Parada Cívico Militar del 22 y 27 de julio respectivamente que se iban a realizar en la ciudad de Huancayo. La medida responde a las víctimas y damnificados tras... pic.twitter.com/zPp2v2U4IY — Exitosa Noticias (@exitosape) July 21, 2026

Suspensión de otras actividades

La suspensión de las ceremonias oficiales se suma a otras actividades públicas y tradicionales que también fueron canceladas como parte de las medidas adoptadas tras el fuerte sismo que afectó la región.

Las municipalidades de Chilca y Huancán también suspendieron las actividades programadas por el Santiago Wanka. En tanto, la Municipalidad Provincial de Concepción dejó sin efecto las celebraciones por Fiestas Patrias, entre ellas la ceremonia protocolar y el tradicional desfile cívico escolar.

A estas medidas se añadió el Gobierno Regional de Junín, que decidió no participar en el desfile inaugural de la Feria Yauris 2026 como parte de las acciones adoptadas tras el sismo.

Asimismo, la suspensión alcanzó diversas festividades tradicionales, como la Morenada y otras celebraciones patronales que cada año reúnen a miles de asistentes en distintas localidades del valle del Mantaro.

Con esta decisión, las autoridades suspenden las principales actividades por Fiestas Patrias en Junín, priorizando el homenaje a las víctimas y la atención de la emergencia ocasionada por el sismo, que dejó graves daños y afectó a cientos de familias en la región.