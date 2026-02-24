Presidencia se pronuncia: Comunicado oficial confirma quiebre con salida de De Soto

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Último

La Presidencia de la República rompió el silencio y confirmó lo que ya se venía comentando en los pasillos políticos: Hernando de Soto no será Presidente del Consejo de Ministros. A través de un comunicado que titula el inicio con "Agradecimiento", el Ejecutivo explicó que no se alcanzaron los consensos necesarios para concretar su incorporación al gabinete.

El mensaje, con fecha 24 de febrero, reconoce que el economista presentó un plan de gobierno considerado valioso y ambicioso. Sin embargo, precisa que el carácter breve y transitorio del actual mandato dificultó la posibilidad de materializarlo. Con esa frase, el Gobierno dejó en claro que hubo conversaciones formales, pero que finalmente no se logró un acuerdo político.

En el documento también se destaca la trayectoria académica y profesional de Hernando de Soto, así como su disposición a colaborar con el país en temas puntuales de interés nacional.

El comunicado que cambió el escenario

Hasta horas antes, la versión extendida era que De Soto asumiría la Presidencia del Consejo de Ministros. Incluso había expectativa por la juramentación y la presentación del nuevo gabinete. No obstante, las negociaciones no prosperaron.

La fórmula utilizada en el comunicado -"no fue posible alcanzar consensos necesarios"- suele emplearse cuando existen diferencias en la conformación ministerial o en la línea de acción que seguirá el Ejecutivo. Aunque no se especificaron las razones exactas, el mensaje deja entrever que hubo desacuerdos de fondo.

La publicación oficial cerró cualquier especulación. Con ese pronunciamiento, el Ejecutivo dio por concluido el capítulo De Soto y dejó en claro que no encabezará el gabinete en esta etapa de transición.

Comunicado oficial agradece a De Soto por las asesorías que se pudieron dar

Denisse Miralles asume el liderazgo

Tras confirmarse la salida del economista del escenario político inmediato, José María Balcázar tomó juramento a la saliente Ministra de Economía, Denisse Miralles, quien asume como nueva presidente del Consejo de Ministros.

Miralles asume el reto de liderar un gabinete que deberá acudir al Congreso para solicitar el voto de confianza en las próximas semanas. Su designación marca un giro en la conducción política del Ejecutivo y busca dar estabilidad en medio de un contexto marcado por la censura presidencial reciente y la necesidad de consensos rápidos.

La nueva premier tendrá la tarea de articular acuerdos con las distintas bancadas parlamentarias y sostener la gobernabilidad durante un periodo que ha sido descrito por el propio Ejecutivo como breve y transitorio. En ese escenario, su capacidad de negociación será clave.

El comunicado de la Presidencia no solo confirmó la salida de Hernando de Soto del gabinete, sino que también evidenció la complejidad política del momento. Con Denisse Miralles al frente de la PCM, el Gobierno apuesta por una nueva etapa, mientras intenta recuperar estabilidad y cerrar filas en medio de una transición que aún genera incertidumbre.