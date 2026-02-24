José María Balcázar tomó juramento de su Gabinete Ministerial: Conoce AQUÍ a sus 19 ministros

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El gobierno de José María Balcázar inició el juramento de su Gabinete Ministerial durante la tarde de este martes 24 de febrero. Como primer cambio, Denisse Miralles es la nueva presidenta del Consejo de Ministros.

Minuto a minuto del Gabinete Ministerial de José Balcázar

Alrededor de las 6:15 de la tarde de este martes 24 de febrero, el presidente encargado de la República inició la toma de juramento del nuevo Gabinete Ministerial. Las 18 carteras ahora cuentan con los respectivos ministros bajo el liderazgo de Denisse Miralles.

7:03 p.m.: Lily Vásquez Dávila jura como ministra de Desarrollo e Inclusión Social

Lily Vásquez Dávila viene del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

7:01 p.m.: Fátima Altabás Kajatt jura como ministra de Cultura

Fátima Altabás Kajatt se desempeñó como viceministra de Gestión Institucional del Minedu. También fue Directora Ejecutiva de Pronabec y secretaria general de la PCM durante el gobierno de Dina Boluarte.

6:58 p.m.: Nelly Paredes jura como ministra del Ambiente

Nelly Paredes del Castillo. Ingeniera agrónoma de profesión. Fue ministra de Desarrollo Agrario y Riego entre diciembre del 2022 y setiembre del 2023 en el gobierno de Dina Boluarte.

6:56 p.m.: Gloria Trelles jura como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

6:54 p.m.: Ratifican a Wilder Sifuentes jura como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

6:51 p.m.: Ratifican a Aldo Prieto jura como ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC)

Aldo Prieto continúa como titular del MTC. Economista de profesión y exjefe del Gabinete de la PCM. Considerado hombre de confianza del expremier de Dina Boluarte.

6:49 p.m.: Angelo Alfaro jura como ministro de Energía y Minas

6:47 p.m.: José Reyes Llanos jura como ministro de Comercio Exterior y Turismo

José Fernando Reyes Llanos se desempeñó como Director General de la Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa del MINJUSDH.

6:44 p.m.: Ratifican a César Quispe Luján jura como ministro de Producción, repitiendo la cartera tras su juramentación en octubre del 2025.

6:42 p.m. Ratifican a Óscar Fernández jura como ministro de Trabajo y Promoción del Empleo del gobierno de José María Balcázar.

6:40 p.m.: Felipe Meza jura como ministro de Desarrollo Agrario y Riego

Felipe César Meza se desempeñó desde el 14 de enero del 2026 como secretario general de Desarrollo Agrario y Riego.

6:37 p.m.: Ratifican a Luis Quiroz jura como ministro de Salud

Luis Napoleón Quiroz es ratificado como ministro de Salud. Fue sucesor del ministro César Vásquez.

6:35 p.m.: Erfut Manuel Castillo jura como ministro de Educación

6:33 p.m.: Luis Enrique Jiménez jura como ministro de Justicia y Derechos Humanos

Luis Enrique Jiménez se convierte en el titular del MINJUSDH del gobierno de José Balcázar. Fue viceministro de Hidrocarburos del ministerio de Energía y Minas.

6:30 p.m. Hugo Begazo jura como ministro del Interior

Hugo Begazo de Bedoya se desempeñó como jefe policial de Cajamarca. En medios de conflictos sociales, pidió que se mantuviera en calma a los manifestantes.

6:28 p.m.: Gerardo López Gonzáles jura como ministro de Economía y Finanzas

Gerardo Arturo López Gonzáles ingresó como titular del Ministerio de Economía y Finanzas del nuevo gabinete de José Balcázar. Dentro de su experiencia, se desempeñó como viceministro de Economía. Titulado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

6:27 p.m.: Luis Enrique Arroyo Sánchez jura como ministro de Defensa del gobierno de José María Balcázar.

Luis Enrique Arroyo Sánchez, general de división en retiro del Ejército del Perú, juramentó como titular del Ministerio de Defensa.

6:25 p.m.: Ratifican a Hugo de Zela como ministro de Relaciones Exteriores

Hugo de Zela es ratificado como canciller del Perú. Así, continúa en el cargo tras ser titular de esta cartera durante el mandato del expresidente de la República, José Jerí.

6:19 p.m.: Denisse Miralles se convierte en la nueva presidenta del Consejo de Ministros.

Pese a que se anunció que Hernando de Soto asumiría la presidencia del Consejo de Ministros, su designación cayó minutos antes. Así, asumió como titular del cargo, Denisse Miralles.