Balcázar tomará juramento a Hernando de Soto y ministros: "Va a ser un Gabinete para sobrevivir"

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 24/02/2026
En diálogo con Exitosa, el politólogo del Centro Wiñaq, Fernando Tincopa, se pronunció respecto del anunciado juramento de Hernando de Soto como nuevo premier de José María Balcázar, así como de los ministros de Estado. Sobre ello, precisó que dicho Gabinete se enfocará en garantizar la permanencia de Balcázar como presidente de la República.
Sobre nuevo Gabinete Ministerial
Durante entrevista con Manuel Rosas para Exitosa Perú, Tincopa indicó que la conformación del Gabinete buscará no incomodar a los partidos que eligieron a Balcázar como nuevo jefe de Estado en reemplazo de Jerí. "Balcázar va a terminar cediendo", precisó. Asimismo, precisó que existe una probabilidad en que "reparta" ministerios entre sus "nuevos aliados".
Es así que, en el caso de Perú Libre, partido al que perteneció Balcázar, sus integrantes estarían tratando de "desprenderse" de Balcázar para que no se piense que están en el poder, debido a que ellos mismos generan críticas sobre el Ejecutivo. Además, el politólogo consideró dicha agrupación tendría "temor" de que el nuevo Gabinete pueda poner en riesgo la candidatura de Vladimir Cerrón.
Sobre el jefe de Estado, Fernando Tincopa consideró que el jefe de Estado, Balcázar, tiene el problema de ser una persona "con muchas vulnerabilidades", por lo que va continuar tomando decisiones que reduzcan riesgos de un posible distanciamiento entre el Ejecutivo y el Congreso.
Gabinete intentará "sobrevivir"
Ante esta idea, el politólogo considera que el Gabinete que juramentará este martes, ha sido conformado para "sobrevivir" ante una posible crisis política. Según indicó, este se encontrará condicionado a las bancadas de derecha que votaron por él.
"Yo creo que por esa razón, el Gabinete va a ser un Gabinete más armado para sobrevivir que para gobernar y en ese sentido, va a estar muy atado a los condicionamientos de ese sector de la derecha que lo puso ahí. No implica que vaya a estar exento de críticas", dijo a nuestro medio, este martes 24 de febrero.
Como se recuerda, el último domingo 22 de febrero el Despacho Presidencial informó a través de un comunicado que el presidente Balcázar había elegido al economista y figura de renombre internacional, Hernando de Soto, como el presidente del Consejo de Ministros.
En conclusión, el politólogo Fernando Tincopa brindó su punto de vista en torno a los cambios que se darán en el Ejecutivo, en el marco del próximo juramento del nuevo Gabinete Ministerial que estará liderado por Hernando de Soto.