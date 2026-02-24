Denisse Miralles jura como la nueva presidenta del Consejo de Ministros de José Balcázar

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La ceremonia de juramentación del primer gabinete del presidente José María Balcázar dio un giro inesperado la tarde de este martes 24 de febrero. Aunque se había anunciado que el economista Hernando de Soto asumiría la presidencia del Consejo de Ministros, finalmente fue la exministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, quien juró como nueva titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

El acto oficial se realizó en Palacio de Gobierno y sorprendió a la prensa y a la opinión pública, que hasta horas antes esperaba la confirmación de De Soto como premier. La incertidumbre se había instalado desde temprano, con versiones sobre discrepancias políticas y la posibilidad de que el economista declinara el cargo.

Denisse Miralles sworn in as Peru's new Prime Minister. 🇵🇪 pic.twitter.com/76YJKgop0x#Peru 🇵🇪 — MiloX News (@MiloX_Viral) February 24, 2026

La salida de Hernando de Soto

De Soto había ratificado en la mañana que juraría como premier a las 6:00 p. m., asegurando que "todo sigue viento en popa". Sin embargo, fuentes cercanas al Ejecutivo señalaron que el economista dio un paso al costado al no aceptar la imposición de ciertos ministros en el gabinete, lo que generó tensiones con partidos que habrían buscado cuotas de poder en las carteras.

La ausencia de De Soto en Palacio durante la ceremonia confirmó que su designación quedó sin efecto. Analistas habían destacado que su llegada al gabinete podía dar confianza al empresariado y estabilidad política, pero finalmente su nombramiento no se concretó.

Denisse Miralles en la PCM

La ministra de Economía de José Jerí, Denisse Miralles, fue la primera en jurar y asumió oficialmente la conducción de la PCM. Su designación implica un cambio de rumbo en la conformación del gabinete, ya que se esperaba que continuara en el MEF. Tras su paso a la PCM, el viceministro Gerardo López Gonzáles fue nombrado como nuevo titular de Economía y Finanzas.

Miralles, economista con trayectoria en el sector público, tendrá ahora la responsabilidad de liderar el gabinete en un contexto de transición política y de tensiones con el Congreso. Su perfil técnico y su experiencia en el MEF son vistos como factores que podrían aportar estabilidad en la conducción del Ejecutivo.

Nota en desarrollo...